Pharos Production Award für HFF-Abschlussprojekte vergeben

Bereits zum vierten Mal wurde der Pharos Production Award für Abschlussfilmprojekte der HFF München vergeben.

Zum vierten Mal wurde der Pharos Production Award für Abschlussfilmprojekte der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München, die sich durch ein besonderes Bildgestaltungskonzept auszeichnen, vergeben; in diesem Jahr entschied sich die Jury, bestehend aus Franz Kraus (HFF-Abteilungsleiter Kinematografie und ehem. Vorstand Arri), Jens Oberwetter (Claussen Putz Filmproduktion), Angela Reedwisch (Pharos), Christian Rein (HFF-Kamera-Professor) und Jürgen Schopper (VFX-Professor, HFF-Vizepräsident), für zwei HFF-Abschlussfilmprojekte, die zu gleichen Teilen unterstützt werden durch die Ausleihe von filmtechnischem Gerät bei Ludwig Kameraverleih (Gegenwert jeweils 25.000 €) sowie mit Postproduktions-Dienstleistungen von Pharos – The Post Group (Gegenwert jeweils 50.000 €).

Camouflage

Kamera: Mirko Hans, Regie: Mykyta Gibalenko, Produktion: Kalekone Film (HFF-Alumnae Lea Neu und Katharina Kolleczek)

Inhalt: Ukraine, 2020. Vitaly und seine Schwester Eugenia bilden eine unzertrennliche Einheit, die auf tiefer Verbundenheit und gegenseitigem Vertrauen basiert. Doch außer seiner Schwester hat Vitaliy kaum soziale Kontakte und fühlt sich in seiner Heimat zunehmend fremd und isoliert. Er migriert nach Deutschland, um dort sein »neues Ich« zu finden, und entfremdet sich zunehmend von Eugenia. Als am 24. Februar 2022 der Angriffskrieg Russlands beginnt, fliehen sie und ihre Mutter zu Vitaly nach München. In einem Raum lebend und familiären Zusammenhalt eigentlich mehr denn je brauchend, erfahren sich die Geschwister und ihre Mutter als isoliert voneinander. Allen ist klar: sie müssen einander neu kennenlernen, auch, wenn das Konfrontation für alle bedeutet.

Erinnerungen eines Waldes

Kamera: Jacob Kohl, Regie: Katharina Rabl, Drehbuch: Katharina Rabl & Karla Cristóbal, Produktion: Christina Schmid und Natalie Seraphim gemeinsam mit Mischief Films und Leykauf Film

Inhalt: Frieda (30) steht vor der Wahl: Karriere an der Universität oder die Verantwortung für den verschuldeten Familienhof übernehmen. Zwischen Tradition und Emanzipation hin- und hergerissen, muss sie eine Entscheidung treffen. Wird sie dem Pfad ihrer weiblichen Vorfahren folgen oder ihren eigenen Weg finden?

Erinnerungen eines Waldes erhielt auf eine erste Einreichung beim Pharos Production Award für HFF-Abschlussfilme im vergangen Jahr bereits eine lobende Erwähnung; das Projekt wurde seitdem konsequent weiterentwickelt und konnte neu eingereicht werden.

Freezing

Kamera: Lea Dähne, Regie: Catharina Lott, VFX: Hannes Werner, Produktion: Apollonia Film GmbH und Narrative Way GmbH

Inhalt: Nach einem sexuellen Übergriff fühlt sich Toni (17) falsch und verletzlich – als hätte sie in ihrem eigenen Körper kein Zuhause mehr. Als sie Anna kennenlernt, flammt in ihr die Hoffnung auf, sich von ihrer Vergangenheit zu befreien. So wie ein Tiger, der aus dem örtlichen Zoo ausgebrochen ist, nun frei umherstreift und Toni nicht nur in ihren Träumen begegnet.

Für den Pharos Production Award können HFF-Abschlussprojekte der beiden HFF-Regie-Abteilungen Kino- und Fernsehfilm sowie Dokumentarfilm & Fernsehpublizistik eingereicht werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Bildgestaltungskonzept. Entsprechend wird die Einreichung maßgeblich von den Kamera- und VFX-Studierenden verantwortet, die die Filme gemeinsam mit ihren Regie-, Drehbuch- und Produktionskommiliton_innen als Diplomprojekte realisieren.