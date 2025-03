Oscars 2025

Die Oscars wurden vergeben, »Anora« räumte ab, und Gerd Nefzer holte seinen dritten Oscar für visuelle Effekte.

Die Independent-Produktion »Anora« über eine Sex-Arbeiterin aus Brooklyn holte fünf Oscars, darunter die begehrte Auszeichnung für den »Besten Film«.

Aus deutscher Sicht besonders erfolgreich: Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall holte seinen dritten Oscar für visuelle Effekte in »Dune: Part Two«.

Gerd Nefzer hat Wurzeln in Schwäbisch Hall, wo seine Karriere begann, als er in die Filmfirma seines Schwiegervaters einstieg. Seit der Wende betreibt das Unternehmen Nefzer Special Effects auch eine Niederlassung in Potsdam, die Nefzer Babelsberg GmbH. Ein Blick in die Referenzen des Unternehmens listet unzählige hochkarätige Spielfilmproduktionen auf. 2018 wurde Gerd Nefzer erstmals mit einem Oscar ausgezeichnet, damals für seine herausragende Arbeit bei »Blade Runner 2049«. 2022 konnte er diesen großartigen Erfolg für seine Arbeit an »Dune« wiederholen, und nun für »Dune: Part Two« seinen dritten (!) Oscar holen.

Edward Bergers »Konklave« konnte in der Kategorie »Bestes adaptiertes Drehbuch« einen Oscar gewinnen.

Weitere Nominierungen deutschsprachiger Künstler hatten es zwar nicht geschafft, können aber schon mit der Nominierung einen riesigen Erfolg verbuchen: Lisy Christl und Volker Bertelmann waren für »Konklave« nominiert (Bestes Kostümdesign und Beste Filmmusik), und Tim Fehlbaum und Moritz Binder in der Kategorie »Bestes Originaldrehbuch« für »September 5«.

Bester Hauptdarsteller

Adrien Brody

The Brutalist

Bester Nebendarsteller

Kieran Culkin

A Real Pain

Beste Hauptdarstellerin

Mikey Madison

Anora

Beste Nebendarstellerin

Zoe Saldaña

Emilia Pérez

Bester animierter Spielfilm

Flow

Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens und Gregory Zalcman

Bester animierter Kurzfilm

In the Shadow of the Cypress

Shirin Sohani und Hossein Molayemi

Beste Kamera

The Brutalist

Lol Crawley

Bestes Kostümdesign

Wicked

Paul Tazewell

Beste Regie

Anora

Sean Baker

Bester Dokumentarfilm

No Other Lund

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal und Yuval Abraham

Bester Dokumentar-Kurzfilm

The Only Girl in the Orchestra

Molly O’Brien und Lisa Remington

Bester Schnitt

Anora

Sean Baker

Bester internationaler Film

Brazil

I’m Still Here

Bestes Make-up und beste Frisuren

The Substance

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon und Marilyne Scarselli

Beste Filmmusik

The Brutalist

Daniel Blumberg

Bester Song

El Mal

von Emilia Pérez; Music by Clément Ducol und Camille; Lyric by Clément Ducol, Camille und Jacques Audiard

Bester Film

Anora

Alex Coco, Samantha Quan und Sean Baker, Producers

Bestes Szenenbild

Wicked

Production Design: Nathan Crowley; Set Decoration: Lee Sundales

Bester Kurzfilm

I’m Not a Robot

Victoria Warmerdam und Trent

Bester Ton

Dune: Part Two

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett und Doug Hemphill

Beste visuelle Effekte

Dune: Part Two

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe und Gerd Nefzer

Bestes adaptiertes Drehbuch

Konklave

Screenplay by Peter Straughan

Bestes Originaldrehbuch

Anora

Written by Sean Baker