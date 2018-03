EVS: Server-Fertigung in Liège

EVS fertigt seine Server im Hauptquartier im belgischen Liège/Lüttich. film-tv-video.de war vor Ort, hat die Fertigung besucht und Eindrücke gesammelt.

EVS fertigt seine Server im Hauptquartier in Liège. Das Design der dabei verwendeten Boards findet ebenfalls hier statt, aber die Produktion und Bestückung der einzelnen Boards wird extern vergeben. Die fertig bestückten Platinen werden dann nach Liège geliefert, wo sie getestet und dann in der Fertigung in Gehäuse eingebaut werden, die vom Schaltschrank- und Gehäusehersteller Schroff für EVS gefertigt und fertig montiert angeliefert werden.

Fünf Mitarbeiter sind bei EVS mit dem Bau der Server beschäftigt, pro Woche produziert EVS derzeit im Schnitt 20 bis 30 Server, das Jahresvolumen betrug in den vergangenen Jahren jeweils rund 700 bis 1.000 Geräte. Weitere fünf Mitarbeiter bauen jährlich 2.000 bis 2.500 PCs zusammen, die dann mit EVS-Software wie IP Director genutzt werden.

»Wir testen alle unsere Produkte und besonders die Server intensiv und umfangreich, bevor sie ausgeliefert werden«, erläutert Thierry Delbrouck, VP Production and Supply, der Fertigungsleiter von EVS.

Alle Server durchlaufen dabei neben dem üblichen Funktionalitätstest auch einen mehrtägigen Dauerbetrieb, in dem die Server unter verschiedenen Aspekten gestresst werden, auch bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Bis zu 64 Maschinen kann der Hersteller so in der Fertigung parallel testen und intensiv prüfen.

Zusätzlich zu den ganzen Maschinen werden auch einzelne Boards jeweils fünf Tage lang im Dauerbetrieb getestet. Diese einzelnen Boards gelangen zunächst nicht in den Verkauf, sondern werden als getestete Ersatzteile vorgehalten, die dann im Bedarfsfall blitzschnell einsatzbereit sind.

Treten dabei Defizite oder Probleme auf, werden die Geräte nach Möglichkeit repariert. Das gilt übrigens auch, wenn die Maschinen — teilweise nach jahrelanger, intensiver Nutzung im Feld — in den Service geschickt werden.

Thierry Delbrouck erläutert, dass beispielsweise selbst viele Jahre alte Bedienpanels nach wie vor repariert und gewartet werden, wenn das möglich ist.

Eng mit dem Service und der Fertigung ist bei EVS auch der mehrstufige Support. Hier arbeiten praxiserfahrene, hoch qualifizierte Mitarbeiter, die den Anwendern mit Rat und Tat zur Seite stehen. 15 Mitarbeiter sind waschechte Experten und stellen den 2nd- und 3rd-Level-Support sicher.