Bewegung bei MoovIT

Seit einigen Jahren ist Adobe mit der Editingsoftware Premiere Pro sehr erfolgreich und viele Broadcaster sowie Postproduktionshäuser entschieden sich für diese Software. Etliche davon wünschten sich allerdings eine bessere Integration von Premiere für ihre individuellen Workflows. Hier setzte der Kölner Systemintegrator MoovIT an und entwickelte mit seinem IT-Know-how Lösungen, mit denen sich Premiere besser mit anderen Produkten und Systemen vernetzen ließ.

»Aus dieser Systemintegration heraus haben wir mit Helmut FX ein modulares Standardprodukt entwickelt, das mittlerweile viele Adobe-Kunden einsetzen. Helmut FX ordnet sich dem Workflow unter – nicht umgekehrt,« erläutert David Merzenich, Workflow-Experte bei MoovIT. Helmut FX ist – plakativ gesprochen – der Butler für die Postproduktion mit Adobe Premiere: Das Tool arbeitet wie ein Enterprise Service Bus in der Postproduktion. Es ist in der Lage, mit allen angeschlossenen Systemen zu kommunizieren. Helmut FX organisiert Such- und Verwaltungsprozesse von Premiere-Projektdateien und unterstützt Cutter und Redakteure bei Ihrer Arbeit. »Dank Helmut FX können sich die Anwender auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren, nämlich den Schnitt. Und das gilt in einem kleinen Produktionsumfeld ebenso wie bei einer großen, vernetzten Installation« sagt David Merzenich.

Neues Tool: Helmut IO

Mit Helmut IO hat MoovIT dem Workflow-Tool Helmut FX ein neues Produkt zur Seite gestellt. Helmut IO ist fürs Zusammenspiel mit dem Adobe Media Encoder optimiert und beherrscht In- und Outgest, kann Content transcodieren, Metadaten verwalten oder auch Assets an unterschiedliche Stellen bewegen – etwa ins Archiv oder zu einem FTP-Server. Die Software ist also überall dort im Einsatz, wo es darum geht, mit digitalen Files zu arbeiten, sie zu bewegen und zu codieren.

Integration mit gängigen Produktionssystemen

Die Produktfamilie um Helmut FX und Helmut IO fußt zwar auf den Postproduktionsprodukten Adobe, doch MoovIT hat mittlerweile auch zahlreiche andere Produktionsysteme angebunden. So gibt es mittlerweile eine Integration der MAM-Systeme Editshare Flow, Medialoopster und Avid Interplay sowie der Filetransfersoftware von Aspera. Auch eine Anbindung der Dimetis-Management-Plattform mX Media Exchange ist geplant: »Dann haben wir einen Großteil der gängigen Produktionssysteme am Markt abgedeckt,« so David Merzenich.

Internationale Vermarktung

Die Tools von MoovIT sind mittlerweile weltweit im Einsatz. In Europa bedient MoovIT den Markt gemeinsam mit Partnerhändlern und baut das Distributionsnetz derzeit weiter aus. Für Nord- und Südamerika hat der Hersteller Editshare die komplette Distribution von Helmut FX und Helmut IO übernommen und nutzt hierfür sein eigenes Editshare-Händlernetz.

Mit dem Schritt vom Händler und Integrator zum Hersteller kommen auf MoovIT viele neue Aufgaben zu. MoovIT-Geschäftsführer Wolfgang Felix erläutert, dass MoovIT viel Zeit und Energie investiert habe, um die Entwicklung der Helmut-Produkte zu standardisieren und künftig regelmäßige Updates liefern zu können. Dabei hebt er besonders den direkten Kontakt zu den Kunden hervor, der wertvollen Input für die Entwicklung liefere. »So erhalten wir wertvolle Anregungen für Funktionen und Workflows, die direkt in unsere Produkte einfließen.«

Kunden-Referenzen

Die Integrationsarbeit von MoovIT schätzen mittlerweile viele Kunden. Der NDR etwa hat seine Auslandsstudios mit Systemen von Editshare, Adobe und Sony modernisiert und die einzelnen Komponenten in einem übergreifenden automatisierten Workflow integriert, bei dem Helmut FX eine zentrale Rolle einnimmt und als virtueller Koordinator für Such- und Verwaltungsaufgaben fungiert. Auch andere Sendeanstalten und Produktionshäuser haben erkannt, dass sie mit diesem einfach zu installierenden und zu bedienenden Tool komplexe Prozesse wesentlich besser organisieren können. Um nur einige zu nennen: aktuell nutzen der ORF, Westcom, die Deutsche Welle und die DFL sowie Puls 4 und die FTI Group das Workflow-Tool Helmut FX.

