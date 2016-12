Medialoopster im Einsatz bei Ufa Serial Drama

Das MAM-System Medialoopster ist bei Ufa Serial Drama im Einsatz, um Establishing-Shots für eine effiziente spätere Nutzung zu speichern, zu katalogisieren und zu verwalten.

Ufa Serial Drama (Ufa SD) produziert derzeit täglich bis zu fünf verschiedene Serien an zwei Standorten im Studio Potsdam-Babelsberg und Köln. Für jede Produktion werden zahlreiche Establishing-Shots (E-Shots), also Eröffnungsszenen produziert und für effiziente spätere Nutzung gespeichert, katalogisiert und verwaltet.

Der nach Produktionen unterteilte Bestand an E-Shots wächst somit kontinuierlich an. Dabei kann natürlich leicht die Übersicht verloren gehen und es kann passieren, dass Cutter öfter auf bereits verwendete Clips zurückgreifen, obwohl es noch Alternativen gäbe. Außerdem kann es passieren, dass gute E-Shots, die aber nicht direkt nach der Aufnahme verwendet wurden, in Vergessenheit geraten und stattdessen neue, ganz ähnliche Clips produziert werden, was unnötig Zeit und Geld kostet.

Um diese Herausforderungen besser als bisher in den Griff zu bekommen, war Ufa SD auf der Suche nach einer effizienten Systemlösung, mit der sich sämtliche E-Shots produktionsübergreifend verwalten lassen.

Die Erwartungen an das gesuchte MAM-System wurden sehr konkret formuliert:

Einfaches Katalogisieren der E-Shots für ein schnelleres Auffinden der Assets

Austausch der E-Shots über die verschiedenen Produktionen hinweg

Mandantenfähigkeit

Vergabe von Berechtigungen für die verschiedenen Produktionen

Direkte Integration des Systems in das Schnittsystem Adobe Premiere

Einfacher technischer Austausch von Hi-Res Daten bei gleichzeitig automatischer Generierung von Vorschaumaterial

File-basierter Zugriff auf Hi-Res Material für den Schnitt mit direkter Anbindung an die Produktionsumgebung

Applikationsbasierter Zugriff zur Verschlagwortung und Verwaltung des Materials ohne direkte Anbindung an die Produktionsumgebung

Assets mit Medialoopster schneller katalogisieren, finden und teilen

Nachtblau hat mit dem Media Asset Management System Medialoopster ein System entwickelt, das diese Anforderungen erfüllt und bereits seit September 2015 erfolgreich bei Ufa SD im Einsatz ist. Durch komfortable Verschlagwortung lassen sich sämtliche E-Shots nach ihrem Inhalt katalogisieren. Die Suchfunktion ermöglicht den Anwendern das schnelle Auffinden der gewünschten Clips. Mit Medialoopster lassen sich zudem auch mehrere Produktionen im System abbilden. Die jeweiligen Inhalte können auf diese Weise sowohl logisch, als auch physikalisch getrennt verwaltet werden.

Über das Medialoopster-Panel für Adobe Premiere Pro CC können die Cutter direkt aus dem Schnitt auf das Bewegtbildmaterial zugreifen, ohne das Schnittprogramm verlassen zu müssen. Der interne Workflow sorgt für einen schnellen Zugriff aus dem Schnitt und vor allem auch dafür, dass notwendige Metadaten in kürzester Zeit vorliegen.

Das Medialoopster MAM-System wurde an den Standorten Potsdam und Köln installiert. Derzeit verwalten, nutzen und teilen 25 Anwender rund 5.000 E-Shots aus fünf Produktionen. Die Bewegtbilder sind den einzelnen Serien zugeordnet und nur für diese nutzbar. Gleichzeitig können Assets über das integrierte Rechtemanagement über alle Produktionen hinweg für andere User freigegeben werden.

Einfach effizientere Schnittprozesse

Medialoopster ist nach der Integration des Servers ins Firmennetzwerk ohne weitere Software-Installation sofort einsetzbar. Die kundenspezifische Vorkonfiguration der Lösung verkürzt Installationszeiten dramatisch und macht Medialoopster in kürzester Zeit produktiv nutzbar.

Das Premiere-Panel bietet nahtlose Schnittprozesse, ohne das Programm wechseln zu müssen. So können die Cutter die Establishing-Shots schnell über zuvor angelegte Favoritenlisten austauschen. Dies beschleunigt die Vorbereitung für den Schnitt sowie den Zugriff auf die ausgesuchten Clips erheblich. Die Regisseure können vorab Clips aussuchen und über die »Share« Funktion an den Cutter weiterleiten. Im Vergleich zu früher senkt dies den Zeitaufwand für die Asset-Suche im Schneideraum deutlich.

Marc Schwellenbach, Supervisor Postproduction bei Ufa SD, fasst begeistert zusammen: »Medialoopster trägt maßgeblich dazu bei, unsere Schnittprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Anders gesagt: Das Effizienzplus durch Medialoopster spart Zeit und Geld — und eröffnet und so die Möglichkeit, uns mehr um unsere Kernaufgabe zu kümmern: die Produktion spannender Geschichten. Die Lösung ist als fertig konfiguriertes Komplettsystem mit allen notwendigen Funktionen wirklich einfach und intuitiv zu bedienen. Darüber hinaus wurden individuelle Anpassungswünsche von Nachtblau sehr lösungsorientiert und zeitnah umgesetzt.«