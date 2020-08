Dejero: Remote-Workflow für Werbedrehs

First Mile verbindet in einem Remote-Workflow die Teams am Drehort und in der Postproduction live miteinander — und nutzte dabei EnGo von Dejero.

Für eine Werbekampagne der kanadischen Genossenschaftsbank Desjardins setzte First Mile einen Remote-Workflow um, der es erlaubte, dass zwei getrennte Teams eng zusammenarbeiten konnten: Am Drehort konnte ein Künstler live mit dem Team in der Postproduction kommunizieren und das wiederum mit weiteren Teams an anderen Orten, als wären alle am gleichen Ort — was aber wegen der Reisebeschränkungen und den Hygienevorschriften während der Covid-19-Pandemie gar nicht möglich gewesen wäre.

First Mile nutzte für seinen Remote-Workflow einen EnGo-Mobilfunksender und andere Produkte von Dejero. Ohne die qualitativ hochwertige Echtzeit-Videoübertragung wäre die Kampagne »Send a Virtual Solo« für Desjardins nicht umsetzbar gewesen.

Remote-Workflow von First Mile für Desjardins-Kampagne

First Mile beschäftigt sich schon länger mit Remote-Workflows. Brandon Cooper, Präsident des Unternehmens: »Mir ist aufgefallen, dass wir in der Postproduktionswelt Daten immer noch so transportieren, wie wir früher Filmnegative transportiert haben — und zwar auf eine sehr physische Art und Weise. Ich suchte nach Möglichkeiten, diesen Prozess via Internet, Mobilfunknetzen und Satellitentechnik zu beschleunigen und zu vereinfachen. Da sich Produkte von Dejero in der Broadcast-Welt bewährt haben, wollte ich diese auf die Film- und Postproduktionswelt übertragen. Nun während der Covid-19-Pandemie gab es eine konkrete Anwendung, bei der ich zuverlässige, robuste Konnektivität, Sicherheit und Teamkommunikation umsetzen wollte — und die Produkte von Dejero halfen uns dabei, die aktuelle Desjardins-Kampagne »Send a Virtual Solo« zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen.«

First Mile setzte für seinen Remote-Workflow diverse Dejero-Produkte und Services ein: das Mobilfunk-Sendemodul EnGo, Network Aggregation Devices der GateWay-Serie, einen Return Video Server des Typs CuePoint und CellSat, einen Service, der nahtlos Mobilfunk und Satellitenübertragung kombiniert.

Kollaborative Remote-Postproduktion

»Send a Virtual Solo« war in Kanada sehr erfolgreich, weil diese Kampagne die Kanadier aufrief, während der Pandemie in Verbindung zu bleiben. Es ging darum, Personen zu nominieren, denen ein Lied geschenkt wird, das von einem von 40 Musikern aus dem ganzen Land aufgenommen wurde.

Das Ganze wurde in einem Remote-Workflow von den Künstlern selbst aufgenommen, wobei sie per Handy Hinweise, Tipps und Regieanweisungen erhielten. Anschließend wurden die Clips an die Postproduktionsfirma Kaos verschickt und professionell postproduziert.

Den Künstlern wurden für den Dreh Drop-off-Kits bereitgestellt, die ihnen die Produktionsfirma Radke Films geliefert hatte. Diese Kits enthielten einen Dejero EnGo-Mobilsender und ein kleines Connectivity-Kit mit drei 4K-fähigen iPhones.

Jeder Künstler filmte sich bei seinem Auftritt selbst und hielt telefonischen Kontakt mit dem Regisseur und mit dem Videoassistenten Manny Rego bei Kaos Video.

Rego sorgte zusammen mit First Mile dafür, dass die Videos jeweils auf die beste Art und Weise an Kaos gestreamt wurden. Dafür wurde Smart Blending Technology von Dejero verwendet, eine Technik, die Verbindungswege wie Mobilfunk, Satellit und Breitband sozusagen zu einem virtuellen »Netzwerk von Netzwerken« zusammenfasst.

Das Video wurde dann in eine Videokonferenzschaltung eingefügt, an der der Regisseur, die Kundenagentur und die Produktionsfirma teilnahmen, die sich alle an verschiedenen Orten quer durch Kanada befanden. Dieser Prozess wurde über eine Woche lang zweimal täglich reibungslos wiederholt, und es entstand letztlich ein intelligenter »Postproduktions-Workflow der Zukunft« — in einer Zeit, in der eigentlich an eine effiziente Postproduktion kaum zu denken wahr.

Weitere Produktion realisiert

Schon Anfang dieses Jahres arbeitete First Mile in einem etwas anderen Remote-Workflow mit VideoNerve Studio zusammen, einer Abteilung von Publicis Canada. Dabei ging es um die Produktion einer neuen Werbekampagne für Mercedes: mit Live-Fahraufnahmen auf einer Rennstrecke, die sich auf einem zugefrorenen See in Gimli, Manitoba befindet. Der Windchill betrug dabei bis zu -56 Grad Celsius.

Dejero ermöglichte es, das Videomaterial live aus den Fahrzeugen in ein 5 Meilen entferntes Resort zu streamen, wo der Kunde und die Teams der Agentur das Filmmaterial in Echtzeit ansehen konnten. Gleichzeitig konnte die Effizienz des Aufnahme- und Bearbeitungsprozesses erheblich gesteigert werden — trotz begrenzter Mobilfunkkonnektivität und widrigem Wetter.

Zukunftspläne

»Ich strebe eine Zusammenarbeit mit Dejero an, um eine Lösung zu schaffen, bei der wir ‘von der Kamera in den Schneideraum’ oder ‘vom Sensor in die Postproduktion’ gehen können«, fasst Cooper zusammen. »Bisher waren begrenzte Konnektivität und Bandbreite am Set, vor allem an abgelegenen Orten, ein Hindernis für die schnelle Weiterleitung von Dateien und Daten an alle Kreativteams, die in der Postproduktion zusammenarbeiten müssen, daher sind wir von den Möglichkeiten, die Dejero dieser Branche eröffnet hat, absolut begeistert.«

»Wir sind hoch erfreut, dass damit unser solider Hintergrund in der Live-Produktion auf die Postproduktion übergegangen ist — und für diesen Sektor eine Schlüsselrolle bei der Rationalisierung von Arbeitsabläufen spielt«, sagte Bogdan Frusina, Gründer von Dejero. »Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere Lösungen auch außerhalb des traditionellen Broadcast-Bereichs eingesetzt werden können, und wir sind bereit, um die Filmindustrie zu unterstützen, wenn sie nach der Covid-19-Pandemie durchstartet und offen ist, um ihre Arbeitsweise zu verändern und enorme Kosten- und Zeiteinsparungen zu erzielen.«