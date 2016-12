sonoVTS in Köln: Dienstleister für Produktion

Seit nunmehr fünf Jahren betreibt sonoVTS eine vollwertige Niederlassung in Köln — auf dem Coloneum-Studiogelände in Köln-Ossendorf. Dort versorgt das Team um Georg Platen nationale und internationale Kunden mit allem an Technik, was für gelungene Fernseh-, Sport- oder Industrieproduktionen nötig ist.

Die Niederlassung von sonoVTS in Köln-Ossendorf ist als Technikpartner der TV-Branche gut etabliert und vernetzt. Im Zentrum der Aktivitäten steht dabei das klassische Dry-Hire-Geschäft, also die Vermietung von Equipment wie etwa TV-Kameras. Im Portfolio von sonoVTS finden sich HD-Kameras aller namhaften Hersteller, aktuell haben dabei Kameras von Sony und Grass Valley den größten Anteil, weil diese derzeit am stärksten nachgefragt werden.

Niederlassungsleiter Georg Platen erläutert: »Für die Kameras bieten wir natürlich auch alle dazu benötigten Objektive und diverses weiteres Zubehör an, außerdem haben wir etwa auch EVS-Server für die Aufzeichnung im Portfolio.«

Zunehmend vermietet sonoVTS auch speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Komplettsysteme, die beispielsweise Audio- und Videomischer sowie weitergehende Signaltechnik umfassen. Solche Systeme lieferte sonoVTS unter anderem für den Einsatz im Rahmen der Euro2016 in Frankreich und der Olympischen Spiele und der Paralympics in Brasilien an verschiedene Kunden.

Bei den Olympischen Spielen waren drei komplette Flight-Case-Regien von sonoVTS fürs deutsche Fernsehen im Einsatz: beim Schwimmen, Reiten und Rudern. Der ORF arbeitete ebenfalls mit einer fliegenden Regie von sonoVTS, die auch im Studio am Ipanema Beach genutzt wurde. Der sonoVTS-Hauptsitz in München betreute diese Projekte.

Im Rahmen von Dry-Hire-Aufträgen während der Euro 2016 in Frankreich sowie den Olympischen und Paralympischen Spielen in Brasilien, waren zudem unter anderem Sony HDC-2500- und HDC-3300R-Kameras im Einsatz, des weiteren auch Objektive, EVS-Systeme, Stative und diverses Zubehör.

»Die Auslastung war in diesem Jahr mehr als zufriedenstellend — eine gute Basis, um auch 2017 unseren Kunden mit Knowhow und unseren umfassenden Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen«, bilanziert Georg Platen.

Auch in der HD- und UHD-Display-Technik sieht sich sonoVTS bestens aufgestellt: Aus der Entwicklung eigener Displays verfügt das Unternehmen hier über umfassendes Knowhow, das sich bei vielen Projekten auszahle, erläutert Georg Platen: »Displays spielen eine wichtige Rolle im Portfolio — besonders auch im Ü-Wagen- und Systembau, den sonoVTS in der Zentrale in Feldkirchen bei München realisiert.«

In der Vermietung stehen bei sonoVTS in Köln Georg Platen und Uli Zilles-Kirch als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Bereich Technik unterstützt Jörg Roeder das Team.

Georg Platen hebt die Synergieeffekte hervor, die sich für das Unternehmen durch die verschiedenen Standorte in Deutschland, Österreich und den USA ergeben. »Die Kölner Niederlassung ist dadurch in der Lage, im Grunde jede Anforderung und Herausforderung innerhalb kürzester Zeit zu realisieren und unseren Kunden so eine passgenaue Lösung vorzuschlagen und dann auch umzusetzen«, sagt Platen.

Der Blick geht dabei nach vorn, etwa auch in Richtung Fußball-WM 2018: Für dieses Ereignis soll nach aktueller Planung die HD-Technik des Unternehmens sukzessive auch durch UHD-Kameras und -Objektive ergänzt werden. »Damit sind wir für zukünftige Herausforderungen bestens gewappnet«, so Georg Platen.

Kontaktdaten:

sonoVTS GmbH, Niederlassung Köln

Am Coloneum 1

50829 Köln.

Tel.: 0221-2503700

Mail: georg.platen@sonovts.com oder uli.zilles-kirch@sonovts.com