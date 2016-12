FCPX Event in Berlin

Am 18. November findet in Berlin ein Final-Cut-Event statt, bei dem die neue Version FXPX 10.3 und Case Studies über den Einsatz der Software vorgestellt werden.

Die europäische Premierenveranstaltung der neuen Version Final Cut Pro X findet in Berlin im BESL Meistersaal am Potsdamer Platz statt. Nach einer Vorstellung der neuen Funktionen der Software kommen mehrere Experten zu Wort, die unterschiedliche Aspekte der Software vorstellen und detaillierter behandeln.

Der Regisseur und Cutter Shahin Shokoui präsentiert das Projekt »Westernhagen Unplugged« und beschreibt, wie er aus einem 14 Kamera Multicam-Dreh mit Final Cut Pro X einen zweistündigen Konzertfilm gemacht hat.

In einer weiteren Session gibt der selbständige Filmeditor Knut Hake Einblicke in seine Arbeit.

Die Hauptpräsentation des Events werden Robin S. Kurz und Byron Wijayawardena halten. Robin S. Kurz ist langjähriger Apple Certified Trainer für Final Cut Pro X, freier Trainer für Apples Motion und Herausgeber des erfolgreichsten und umfangreichsten FCP X Video-Trainings in deutscher Sprache. Byron Wijayawardena ist freischaffender Produzent, Regisseur, Kameramann, Cutter, Colorist und Trainer, der 11 Jahre für Apple tätig war.

In ihrer Präsentation werden die beiden das Final Cut Pro X 10.3 Ökosystem im Detail vorstellen. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, sich beim Get together auszutauschen.

Kostenlose Anmeldung hier