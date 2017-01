NewTV-Summit bei Bertelsmann in Berlin

Der Fachverband Bitkom veranstaltet in diesem Jahr zum fünften Mal seinen NewTV-Summit — diesmal in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin.

Am 26. Januar 2017 findet der diesjährige NewTV-Summit in Berlin statt — an einer namhaften Adresse: Unter den Linden 1. Hier befindet sich die Bertelsmann-Repräsentanz in der Hauptstadt. Somit ist die Bertelsmanntochter Arvato Systems in diesem Jahr nicht nur als Event-Partner und mit einem Vortrag aktiv, sondern begrüßt die Teilnehmer aus der TV- und Medienbranche sozusagen als Hausherr.

An diesem hervorgehobenen Ort in Berlin geben sich sonst Größen der Politik, Kultur und Kunst die Klinke in die Hand, nun bildet das moderne Gebäude, das sich hinter der Rekonstruktion einer klassizistischen Fassade verbirgt, den Rahmen für einen Fachkongress, der auf die Gegenwart und Zukunft der Bewegtbildindustrie blickt.

Eröffnet wird das Event von Ralf Schürmann, CEO von Arvato Systems S4M. Trendthemen wie Live-Video, Sport & Entertainment, Virtual Reality & 360 Grad, Technology & Content sowie Business & Best Practice werden in Vorträgen und Panels erörtert.

»Wir freuen uns sehr, den NewTV-Summit des Bitkom bei uns in der Bertelsmann-Repräsentanz ausrichten zu dürfen«, erläutert Ralf Schürmann. »Die Teilnehmer dürfen sich auf ein spannendes Programm mit interessanten Vorträgen, Panels und einem umfassenden Erfahrungsaustausch freuen.«

NewTV: Was soll das sein?

Technologien wie Live-Streaming und Virtual Reality lassen neue Inhalte entstehen, die die Zuschauer individualisiert konsumieren können, während Video-on-Demand passive Zuschauer in aktive Nutzer verwandelt. Wie es TV-Sendern gelingen kann, sich gegen die starke Online-Konkurrenz zu behaupten, erläutert Markus Slivovsky, Senior Consultant Marketing Solutions bei Arvato Systems, in seinem Vortrag »Fünf Geheimtipps für eine wirkungsvolle Customer Experience«. Darin vertritt er die These: Ob linear, non-linear, traditionell oder digital – nachhaltige Kundenbindung im TV-Business schafft man nur mit begeisternden Erlebnissen.

Teilnehmer

Beim NewTV-Summit treffen sich mehr als 150 Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Medien, um über die aktuellen Entwicklungen in der Bewegtbildbranche zu diskutieren. Nationale und internationale Experten tauschen sich aus und erläutern ihre Strategien rund um Geschäftsmodelle, Technologien, Content, Distribution, Analyseverfahren und neue Möglichkeiten der Monetarisierung. Die Pausen bieten den Besuchern Raum für Networking und fachlichen Austausch.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter https://it.arvato.com/de/events/2017/new-tv-summit-2017.html. Mit dem Ticketcode NewTV17_arvato erhalten die Teilnehmer eine Vergünstigung von 15 Prozent auf den Teilnahmepreis.