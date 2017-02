Webinare von Aspera

Aspera stellt in zwei Webinaren am 8. und 15. Februar die Softwarelösung »Aspera Transfer Service« und die cloud- und browser-basierte SaaS-Lösung Aspera Files vor.

8. Februar, 17.00 Uhr

In diesem Webinar zeigt und präsentiert das Unternehmen Aspera Transfer Service: eine Software, die schnellen Up- und Download großer Files in einen Cloud Object Speicher ermöglicht.

Weitere Infos und Registrierung

15. Februar, 17.00 Uhr

Mit Aspera Files hat das Unternehmen eine cloud- und browser-basierte Lösung für das Teilen großer Dateien im Programm. Aspera Files wird von einem Browser aus genutzt, die Lösung erfordert keine spezielle Client-Software. Die SaaS-Lösung kann in verschiedenen Paketen gebucht werden. In diesem Webinar gibt Aspera einen Überblick des Produkts und stellt neue Funktionen und Möglichkeiten vor.

Weitere Infos und Registrierung