Teltec wird Arri-Vertriebspartner

Teltec wird künftig neben dem professionellen Kamerazubehör (PCA) auch Kameras und Objektive von Arri vertreiben.

Arri und Teltec verbindet bereits eine langjährige Kooperation – so ist Teltec schon seit etlichen Jahren erfolgreicher Vertriebspartner für Arri-Kamerazubehör.

Mit der Ernennung von Teltec zum Distributionspartner für das komplette Kamera- und Objektivportfolio wolle man weitere Marktsegmente erreichen, so das Unternehmen. Matthias Klein, Sales Manager Camera Systems bei Arri, sagt dazu: »Wir schätzen die Teltec-Kollegen für ihre Fachkompetenz, die kundenorientierte Produktberatung, flexible Projektumsetzung und Kundennähe mit mittlerweile acht Standorten in Deutschland. Die partnerschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns nun dazu bewogen, mit Teltec auch für unsere Top-end-Produkte wie das Kamerasystem Alexa oder die Alura- und Prime-Objektive zusammenzuarbeiten.«

Steffen Schenk, COO von Teltec, freut sich über diese Entwicklung: »Wir verstehen das Ganze als Auszeichnung für unsere Leistung am Markt. Wir haben in den zurückliegenden Jahren sehr viel in Kompetenz, Service und Kundennähe investiert – dass ein Premiumhersteller wie Arri dies nun mit einem solchen Schritt honoriert, zeigt, dass wir mit unserer Ausrichtung richtig liegen.«