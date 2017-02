Berlin Phil Media und Panasonic kooperieren

Berlin Phil Media und Panasonic wollen gemeinsam an der Entwicklung einer optimalen audiovisuellen Musikwiedergabe arbeiten und dabei 4K-/HDR-Video und Hi-Resolution-Audio zum Einsatz bringen.

Das neue Studio soll in der Konzertsaison 2017/2018 in Betrieb genommen werden.

Als Technologie- und Entwicklungspartner wird Panasonic die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker mit 4K-/HDR-Videotechnik ausstatten, einschließlich professioneller Kameras, Bildmischer und Monitore. Die entsprechenden Studioumbauten in der Philharmonie werden im Juli 2017 beginnen, so dass die Digital Concert Hall mit Beginn der Saison 2017/2018 Konzertübertragungen in höchster 4K-Videoqualität realisieren kann.

Darüber hinaus wird Berlin Phil Media mit Technics, der High-End-Audiomarke von Panasonic, sowie mit Panasonic Automotive zusammenarbeiten. Ziel ist es, auf aktuellen Home- und Car-Entertainment-Geräten von Panasonic Konzerte in Bild und Ton so wiederzugeben, dass sich die künstlerischen Intentionen der beteiligten Musiker authentisch vermitteln. Hierzu wollen Berlin Phil Media und Panasonic den gesamten Prozess von der Aufzeichnung über Schnitt und Mischung bis hin zur Wiedergabe analysieren und optimieren.

Neben Panasonic unterstützt das japanische Unternehmen Internet Initiative Japan die Berlin Phil Media. Als »Streaming Partner« stellt Internet Initiative Japan der Digital Concert Hall sein Cloud-Netzwerk und neueste Streaming-Technologie zur Verfügung, mit denen sich die notwendigen Bandbreiten etwa für 4K-Videostreaming realisieren lassen.