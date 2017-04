Veräußerung der ATV-Gruppe in Österreich abgeschlossen

Die Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft hat die Sendergruppe ATV erfolgreich an ProSiebenSat.1 Puls 4 veräußert. Die Transaktion ist erfolgreich abgeschlossen und vollzogen.

Alle relevanten österreichischen Behörden (Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt und Medienbehörde) hatten der Veräußerung der ATV-Gruppe zugestimmt.

Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft, sagt dazu: »Wir haben uns schlussendlich dazu entschlossen, die Sendergruppe ATV zu veräußern, da ATV in dem schwierigen medienpolitischen Umfeld in Österreich nicht nachhaltig zum Erfolg geführt werden konnte. Ich möchte mich insbesondere bei Martin Gastinger, dem bisherigen Geschäftsführer der ATV-Sendergruppe, und allen ATV-Mitarbeitern für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Wir bedauern zudem, dass der Rückzug nach 19 Jahren Engagement und Investitionen in den österreichischen Medienstandort notwendig wurde. Allen Verantwortlichen bei ProSiebenSat.1 Puls 4 und ATV wünschen wir viel Erfolg für die Zukunft.«

Die Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft wird über einen langjährigen Programmzuliefervertrag weiterhin mit ATV-Gruppe verbunden bleiben.