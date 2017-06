Neue Qvest-Niederlassung in Kopenhagen

Nach Standorten in Frankreich und der Schweiz gründet Qvest Media nun auch eine Niederlassung in Dänemark.

Die Niederlassung in der dänischen Haupstadt bezeichnet Qvest Media als seinen »zentralen Hub für Nordeuropa«. Von dort aus sollen künftig die Aktivitäten des Unternehmens in Nordeuropa und den baltischen Ländern durch ein Team um den branchenerfahrenen Manager Peter Thomsen koordiniert und vorangetrieben werden. Thomsen war zuletzt Deputy Managing Director bei der Danmon Systems Group, einem dänischen Systemintegrator.

»Europa ist für uns eine wichtige Wirtschaftsregion mit wegweisenden Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und Medien«, erläutert Daniel Url, Managing Director von Qvest Media in Europa. »Als Consultant und Systemintegrator, spezialisiert auf die Bereiche Broadcast, Medien und Telekommunikation, agieren wir auf technologischer Ebene global. Wir wissen jedoch um die Bedeutung lokaler Präsenz, damit wir unsere Kunden schnell und effektiv unterstützen können.«

Aufbauend auf seiner technologischen Expertise will das Unternehmen in Nordeuropa auch seinen neuen Geschäftsbereich »Managed Technology« etablieren. (Video hierzu mit Peter Nöthen).

Mit Managed Technology will Qvest ein auf Medienfirmen zugeschnittenes Leistungsportfolio zur Ablösung langfristiger Technologie-Investments durch laufende Betriebsausgaben anbieten. So ermöglicht der Dienstleister seinen Kunden mittels Service- und Support-Leistungen für bestehende Technik und Systemumgebungen, Cloud Services, Infrastrukturdienstleistungen oder dem technischen Operating von Medien-Plattformen, sich stärker auf ihr kreatives Kerngeschäft konzentrieren zu können.

Qvest-Niederlassung in Kopenhagen

Peter Thomsen wird als Managing Director das operative Geschäft des Unternehmens in Nordeuropa aufbauen und leiten. Der 57-jährige Däne ist als erfahrener Manager aus der nordeuropäischen Medienbranche bestens vertraut mit den lokalen Märkten. »Die internationale Ausrichtung sowie die Zukunftspläne von Qvest Media haben mich schnell überzeugt, eine Führungsrolle in dem Unternehmen zu übernehmen. Ich freue mich sehr, mit einer starken Mannschaft und viel Know-how im Rücken das Geschäft von Qvest Media in Nordeuropa mit aufzubauen«, so Peter Thomsen.

»Die nordischen und baltischen Länder sind für uns ein wichtiger und attraktiver Markt, der sich durch große Aufgeschlossenheit für neue Medien- und Technologietrends auszeichnet«, führt Daniel Url aus. »Mit unserer internationalen Erfahrung im Design und dem Aufbau von digitalen und medientechnischen Infrastrukturen möchten wir hier in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen.«

Peter Thomsen ergänzt: »In Nordeuropa besteht eine erhebliche Nachfrage nach Anbietern professioneller ICT-Systemlösungen im Broadcast- und Mediensegment, die neue Technologietrends schnell adaptieren und umsetzen. Dies gilt sowohl im klassischen Handel mit Medientechnik, als auch in Bereichen wie Consulting, Systemintegration, Technologie-Management und Service. Diese Lücke werden wir mit Qvest Media schließen.«