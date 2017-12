Wiener Stadtsender W24 nutzt Avatega

Das Lokalfernsehen W24 in Wien nutzt die Broadcast-Management-Lösung Avatega von Arvato Systems: So treibt die WH Medien GmbH die Digitalisierung ihrer Sender voran.

Das österreichische Medienunternehmen WH Medien GmbH holte Arvato Systems ins Haus, um gemeinsam die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben: Das Wiener Lokalfernsehen W24 und der überregionale Fernseh- und Content-Vermarkter R9 sollten mit einer flexiblen, vernetzen Management-Lösung ausgestattet werden.

Der Wiener Stadtsender W24 ist der meistgesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. R9 ist ein Zusammenschluss aller Regionalsender Österreichs sowie überregionaler Fernseh- und Content-Vermarkter, der pro Monat mehr als 2,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher erreicht.

Als Lösung wurde die Broadcast-Management-Lösung Avatega von Arvato Systems installiert und mit anderen, schon vorhandenen Systemkomponenten eng verknüpft.

»Arvato Systems ist für uns ein professioneller Partner mit viel Know-how und Erfahrung. Die optimale Betreuung ermöglichte uns, in nur drei Monaten mit dem neuen System live zu gehen«, sagt Roman Polak, Leiter IT und Technik bei W24. Die größte Herausforderung für Arvato Systems war es, den engen Zeitplan einzuhalten, was dem IT-Dienstleister jedoch erfolgreich gelang. Der Dienstleister aus Köln steht dem Sender auch nach der weiterhin für Wartung und Service zur Seite.

Der Wiener TV-Sender W24 und der Regionalverbund R9 setzen die Avatega-Software für die lineare und nicht-lineare Programmplanung ein.

Arvato Systems unterstützte die Medienunternehmen mit einer kompletten End-to-End-Projektbetreuung: Vom Consulting über die Prozess- und Strukturanalyse bis hin zur Implementierung von Avatega. Diese beinhaltete neben der Anbindung an die Playout-Automation von Tools On Air und das Newsroom-System OpenMedia von Annova, auch die Anbindung an das Werbezeitenverkaufssystem des Senders.

»Avatega hat auf ganzer Linie überzeugt, denn es deckt alle Anforderungen der TV-Sender ab«, erklärt Alexander Franke, Sales Manager bei Arvato Systems. Durch Avatega profitieren W24 und R9 von effizienteren Verwaltungs- und Geschäftsprozessen, einem flexiblen Rechte- und Lizenzmanagement, einer übersichtlichen Budgetplanung und von reibungsloseren Workflows. Diese reichen von der Programmakquise über die Programmplanung und Materialverwaltung bis hin zur Verteilung der Inhalte über verschiedene Ausspiel-Plattformen.

Publikumswünsche mit gezielten Programmen erfüllen

»Vor allem die Möglichkeit, die Planung von linearen und nicht-linearen Programmen und Sendungen in Avatega miteinander zu verknüpfen, ist für uns von großem Vorteil, da wir gezielt und flexibel auf die Bedürfnisse unseres Publikums eingehen«, sagt Thomas Mischek, Geschäftsführer der WH Digital GmbH.

WH Medien GmbH

Die WH Medien GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding. Das Unternehmen bündelt die Medienaktivitäten des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. Die WH Medien zeichnet unter anderem verantwortlich für die WH Digital GmbH, R9, den TV-Sender W24 und die W24 Programmgesellschaft, die zu den größten Content-Produzenten in Österreich zählt.

Mit mehr als 1,2 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 60.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. R9 Regional TV Austria GmbH erweitert den Bereich TV mit Vermarktung und Content Produktion. Der Regionalverbund fasst mehrere lokale und regionale TV-Sender aus allen neun österreichischen Bundesländern unter einem Dach zusammen, darunter W24, Ländle TV, Tirol TV, RTS, LT1, KT1, Kanal3, SchauTV sowie N1. Die WH Digital GmbH entwickelt und gestaltet digitale Welten vom Konzept über den Content bis hin zur 24/7-Community-Betreuung.