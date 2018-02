Belden übernimmt SAM: Eingliederung in Grass Valley geplant

Das Gerücht eines kurz bevorstehenden Mega-Mergers auf der Herstellerseite der Broadcast-Branche hat sich zur Hälfte bestätigt: Belden übernimmt SAM und wird den Zukauf bei seiner Tochter Grass Valley eingliedern.

Belden hat amerikanische Medien darüber informiert, dass die Übernahme des britischen Unternehmens Snell Advanced Media (SAM) beschlossen ist und dass SAM in die Belden-Tochter Grass Valley eingegliedert werden soll.

SAM gehört bislang LDC, dem Private Equity Arm der Lloyds Banking Group. LDC und Belden haben sich demnach über einen Verkauf geeinigt, geben aber keine weiteren Details bekannt. Über diesen Deal wurde in der Branche schon länger intensiv spekuliert (siehe Meldung).

Dass die Gespräche im Hintergrund offenbar schon länger laufen, kann man an Detailinformationen ablesen: Demnach wird SAM als Marke nicht weitergeführt, aber viele Produkte aus dem SAM-Portfolio sollen ihre Markennamen behalten.

Die Zentrale von Grass Valley wird weiterhin in Montreal bleiben und die Leitung des integrierten Unternehmens wird bei Tim Shoulders liegen, der seit Jahresanfang Präsident von Grass Valley ist (Meldung). Der bisherige SAM-CEO Eric Cooney soll in der Übergangsphase eine Beraterrolle wahrnehmen.

Weitere Details der Integration von Snell Advanced Media in Grass Valley will das Unternehmen nach ersten Verlautbarungen bei der NAB2018 bekanntgeben. Im Rahmen der Messe will sich das Unternehmen an nur einem Stand präsentieren, wo demnach auch die weitergeführten SAM-Produkte gezeigt werden sollen. Kunden und Mitarbeiter will das Unternehmen schon vorab mit spezifischen Infos versorgen, die NAB soll der offizielle Launch für die Integration werden.

Ergibt die Übernahme Sinn?

Analysten stellen dem relativ großen Overlap im Produktportfolio von Grass Valley und Belden gegenüber, dass die Unternehmen geografisch recht unterschiedliche Fußabdrücke aufwiesen. Somit wird durchaus Potenzial in dem nun durch den Zukauf entstehenden, viel größeren Marktteilnehmer Grass Valley gesehen.

Weitere Aspekte sind in dem früher auf film-tv-video.de erschienen Artikel zum Thema schon ausgeführt.

Geht die Einkaufstour von Belden noch weiter?

Das von film-tv-video.de vor einer Weile dargelegte Gerücht besagte ja, dass Belden möglicherweise auch an einer Übernahme von Imagine dran sei (siehe Meldung). Dazu gibt es keine neuen Erkenntnisse — aber mit der aktuellen Entwicklung ist ja immerhin das halbe Gerücht vom Mega-Merger wahr geworden.