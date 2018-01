Neuer Boss bei Grass Valley: Tim Shoulders

Timothy Shoulders folgt als neuer Präsident von Grass Valley auf Marco Lopez.

Zum Jahresbeginn vollzog Grass Valley einen Wechsel an der Unternehmensspitze: Der bisherige Boss Marco Lopez wurde durch Tim Shoulders ersetzt.

Shoulders ist seit sieben Jahren beim Mutterkonzern Belden beschäftigt. Dort war er Vice President und General Manager des Unternehmensbereichs Industrial Cable.

Timothy Shoulders verfügt aber auch über Erfahrung im Broadcast-Markt, denn er war bei Belden auch schon für den Bereich Broadcast Cables zuständig, sein Background liegt aber eher im Buchhaltungs- und Finanzbereich.

Tim Shoulders wird von der Unternehmenszentrale von Grass Valley in Montreal aus agieren und direkt an Roel Vestjens berichten, der als President Industrial Solutions & Broadcast IT in der Belden-Hierarchie weiter oben angesiedelt ist.