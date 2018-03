KST: Partnerschaft mit Zero Density

KST Moschkau und Zero Density haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Zero Denisty stellt Software her, mit der die Grafikleistung moderner 3D-Game-Engines im Virtual-Studio-Bereich nutzbar wird.

Am Haupsitz von Zero Density im türkischen Izmir haben sich KST und Zero Density auf eine strategische Partnerschaft geeinigt. KST-Geschäftsführer Axel Moschkau sagt dazu: »Insbesondere in puncto Virtualität und Keying wird das Zero-Density-System im KST Competence Center den Demo- und Entwicklungsbereich ergänzen.«

KST ist derzeit dabei, seinen Firmensitz in Kreuzau mit einem Studioneubau massiv zu erweitern, den das Unternehmen als Competence Center für die Themen Studiorobotik, VR und AR auf Basis von IP-Technologie nutzen will. Die Installation eines Demo-Systems von Zero Density in die bereits bestehende Virtual Studio Demo Suite soll dort im April 2018 erfolgen.

Als Teil des KST Competence Centers geht das System dann im Juni 2018 in größerer Ausbaustufe in Betrieb, so der Plan.

Reality von Zero Density

Reality ist ein Virtual-Studio-System, das auf einem Game-Engine des Computer-Spieleherstellers Epic aufsetzt, dem Unreal Engine. Der Unreal-Engine ist ein sehr leistungsfähiger 3D-Echtzeit-Grafik-Engine, der aus der Games-Welt kommt und dort auf breiter Basis eingesetzt wird, aber auch zunehmend in anderen Bereichen zur Anwendung kommt (Beispiel: Project Raven ).

Reality wiederum ist eine Software, die man als Compositing-Engine umschreiben könnte, der auf die Leistung des Unreal-Engine zugreift, diesen als Echtzeit-Renderer nutzt und somit dessen Einsatzgebiet auf den Virtual-Studio-Bereich erweitert.

Reality stellt etwa unter anderem über die Unterstützung der Video-I/O-Hardware Corvid 88 und 44 von Aja, die Funktionalität für Live-Video-Applikationen her. Das Konzept unterscheidet sich in einigen Aspekten deutlich von anderen Virtual-Set-Systemen, so ist es etwa nicht layer-basiert, sondern funktioniert intern komplett in 3D. Weiteres wird im folgenden Video gezeigt und erklärt.







Damit hat KST Moschkau neben Partnern wie Panasonic und Avid nun auch Zero Density bei seinem Competence Center im Boot. »In der Kombination ergibt sich hier ein Personal- und Technologie-Mix, der neue Innovations-Maßstäbe setzen wird«, ist sich Axel Moschkau sicher.