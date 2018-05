Broadcast Solutions vertreibt Simplylive-Produkte

Slomo und Replay sind die Domänen von Simplylive. Broadcast Solutions setzte die Produkte dieses noch vergleichsweise jungen Herstellers bisher schon in Installationen ein, nun übernimmt der Systemintegrator aus Bingen auch den Vertrieb in mehreren Ländern.

Bei der Realisierung eines UHD-Remote-Produktionszentrums für den Kunden Streamteam Nordic setzt Broadcast Solutions Produkte von Simplylive in großem Umfang ein. Das Projekt wird rechtzeitig zu Saisonbeginn 2018/2019 für die Produktion der finnischen Eishockeyliga mit mehr als 500 Spielen pro Jahr in Betrieb gehen. Die Video-Schiedsrichter werden am zentralen Standort mit dem Ref&Box-Produkt von Simplylive arbeiten. Die Server werden für Slomo-Replay und für das Recording verwendet.

Nun unterzeichneten Broadcast Solutions und Simplylive auch eine Vertriebsvereinbarung: Ab sofort übernimmt der in Deutschland ansässige Systemintegrator den Vertrieb in verschiedenen Regionen und Ländern. Broadcast Solutions sieht großes Potenzial für die Live-Produktions-, Replay-Server- und Video-Referee-Lösungen in der TV-Live- und Sportproduktion.

Das Unternehmen Simplylive wurde 2016 in Hong Kong gegründet. Geführt wird das Unternehmen von Luc Doneux, der viele Jahre für den Live-Produktionsspezialisten EVS tätig war, bevor er gemeinsam mit einem Team aus Software-Experten seine eigene Firma gründete.

Luc Doneux zur Vertriebsvereinbarung: »Wir freuen uns besonders mit Broadcast Solutions in verschiedenen Gebieten zusammenzuarbeiten. Broadcast Solutions verfügt über das technische Know-how vor Ort, das wir benötigen, um alle Kunden dieser Regionen zu erreichen.«

Antti Laurila, Sales Director bei Broadcast Solutions, kommentiert: »Wir freuen uns sehr, die Simplylive-Produkte in unser Portfolio aufzunehmen. In einigen unserer laufenden Installationen haben die Produkte ihre Innovationskraft in Bezug auf zukunftsweisende Entwicklung und Benutzerfreundlichkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir arbeiten eng mit verschiedenen Sportorganisationen zusammen und sehen auch hier bereits die Leistungsfähigkeit der Produkte in aktuellen Projekten. Daher sind wir umso mehr überzeugt, unseren Kunden zukunftssichere Lösungen zu bieten, die ihre Arbeit erleichtern werden.«

Die Vertriebsvereinbarung zwischen Broadcast Solutions und Simplylive betrifft die folgenden Länder: Spanien, Finnland, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Russland, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Ukraine und Georgien.