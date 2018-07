Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg nutzt Panasonic VariCam LT

Das Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg (GSO-BK) in Köln sorgt für eine praxisnahe schulische Ausbildung mit der Panasonic VariCam LT als Lehrkamera.

Das GSO-BK nutzt für die praxisnahe Ausbildung seiner Schüler nun auch die Produktionskamera VariCam LT von Panasonic. Nach einer umfassenden Evaluierung der VariCam LT und anderen, vergleichbaren Kameras mit großem Sensor, entschied sich das GSO-BK aus mehreren Gründen für die VariCam LT: Neben dem großen Sensor überzeugte die VariCam LT demnach mit Features wie robuster Verarbeitung und geringen Gesamtbetriebskosten, ihrer Vielseitigkeit, dem abnehmbaren Display und zahlreichen Schnittstellen. Die Stadt Köln als Schulträger beschaffte nach dem Evaluierungsprozess vier Panasonic-Kameras des Typs VariCam LT für das Berufskolleg.

»Wir freuen uns sehr, dass das GSO-BK die VariCam LT als Lehrkamera einsetzt«, sagt Margarita Zoussevitch, Field Marketing Manager bei Panasonic. »Ihre Vielseitigkeit, ihre Robustheit und die cineastische Bildqualität machen die VariCam LT zur idealen Kamera für zahlreiche Anwendungsszenarien wie beispielsweise Spielfilme, Werbedrehs, TV-Produktionen, Naturdokumentationen und eben auch für eine umfassende Ausbildung.«

Das GSO-BK benötigt für die praxisnahe Ausbildung seiner Schüler auch Filmkameras mit großem Sensor, verfügte vor der Einführung der VariCam LT aber nicht über derartiges Equipment. Die durch das Fehlen von Cinema-Kameras bedingte Ausbildungslücke wurde nun mit der VariCam LT geschlossen.

Da die Schüler im Handling von Kameras noch nicht fertig ausgebildet und geschult sind, sind Kameras im Lehrbetrieb teilweise rauen Bedingungen ausgesetzt und es passieren Ungenauigkeiten im Aufbau und Einsatz. »Die mechanischen Belastungen der Kameras durch die Schüler sind nicht zu vernachlässigen«, bringt es Marit Mondorf, Diplom Kamerafrau und Studienrätin am Berufskolleg, auf den Punkt.

»Eine robuste Kamera wie die VariCam LT hält den Belastungen länger stand, weshalb seltener Reparaturen oder Neuanschaffungen erforderlich sind«, so Mondorf über diesen Aspekt. »Trotz eines höheren Anschaffungspreises sind die gesamten Kosten dann im Endeffekt geringer.«

Neben dem S35-Sensor und der Robustheit standen auch 4K-Auflösung und etliche Schnittstellen auf der Wunschliste des GSO-BK: »SDI-Ein- und Ausgänge, TC-In und -Out, sowie Genlock zum Synchronisieren sind für uns wichtig«, sagt Mondorf.

»Auch eine übersichtliche Menüführung hatte Priorität, und es sollten sich Knöpfe auf der linken Seite befinden, damit die LT auch mal von einer Person alleine verwendet werden kann.«

Ein weiteres Entscheidungskriterium war die Vielfalt im Einsatz der VariCam LT, damit die Schüler sowohl szenisches Arbeiten als auch den Dreh von Dokumentationen und ENG üben können. Zwei der vier Systeme haben das komplette Zubehör, um als Spielfilmkameras eingesetzt zu werden, während die anderen beiden Kameras eher für den ENG-Bereich ausgestattet sind. Die Kombination aus hochwertigen Objektiven, Schärfezieheinrichtungen, Kompendien, Kontrollmonitoren und verschiedenem eigens von Panasonic für die VariCam LT entwickelten Zubehör führt zu einer hohen Flexibilität in jeder Situation.

»Im hochpreisigen Segment gibt es viele Kameras, die nur für den szenischen Bereich konzipiert sind«, beschreibt Mondorf den Markt. »Im Niedrigpreissektor gibt es wiederum viele Kameras, die nur für den Bereich Magazin/Reportage konzipiert sind. Die LT liegt preislich dazwischen und deckt dank ihrer Features beides ab.«

Ein im Schulungsbereich besonders vorteilhaftes Feature der VariCam LT ist das abnehmbare Display. »Die meisten Kameras haben das Display am Body«, moniert Mondorf. »Da ist es umständlich, im Unterricht etwas zu zeigen. Bei der LT kann ich das Display in die Hand nehmen und den Schülern flexibel verdeutlichen, wo man beispielsweise den Shutter verstellen kann.«

Für Beratung, Verkauf und Betreuung des GSO-BKs in Bezug auf die VariCam LT ist der Panasonic Partner Mediatec zuständig. Mediatec und Panasonic arbeiten seit über 20 Jahren erfolgreich zusammen (zur Panasonic-Händlersuche geht es hier). Ein Techniker von Mediatec hat das Wissen über die Kamera erfolgreich an die Zuständigen beim GSO-BK vermittelt. »Die Schulung beim Mediatec-Techniker ging sehr in die Tiefe, speziell bei der Menüansicht und was man alles mit der Kamera machen kann«, äußert sich Mondorf zufrieden.