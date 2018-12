News: Kurz und knackig

Das Bemühen um einen höheren Frauenanteil steckt im Regiebereich allenfalls in den Kinderschuhen. Nur jeder fünfte Kinofilm (22 %) wurde 2017 von einer Frau inszeniert. Im Kinobereich ist Land in Sicht, nachdem die FFA 2018 annähernd paritätisch (48 %) gefördert hat. Bei ARD (19,8 %) und ZDF (16,9 %) liegt der Anteil darunter. Während nur 12 Prozent der Tatort-Sendezeit von Frauen gestaltet wurde, sind es bei Vorabendserien immerhin bis zu 40 Prozent. Der MDR ist mit seiner innerhalb von drei Jahren zu erreichenden 40 Prozent-Quote vorbildlich, so Pro Quote Film anlässlich der Vorstellung des 5. Diversitätsberichtes des Bundesverbandes Regie.