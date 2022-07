News: Kurz und knackig – KW 29/2022

In Vorbereitung der für 4/23 geplanten Zusammenlegung der TV-Newskanäle werden 70 Jobs in London, darunter Moderatoren, gestrichen. In den USA sollen 20 neue Stellen entstehen. Die BBC ist durch die von der konservativen Parlamentsmehrheit veranlassten Mittelkürzung gehalten, mehrere Radio- und TV-Kanäle zu schließen.