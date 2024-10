News: Kurz und knackig – KW 44/2024

»verbeugt sich vor Russland

«, so eine Schlagzeile: Die App für den russischsprachigen Dienst »Current Time« des US-Auslandssenders Radio Free Europe/Radio Liberty wurde aus dem App-Store entfernt. Die App verbreite Inhalte, die in Russland illegal sind und sende Material einer Organisation, die von Russland als »unerwünscht« bezeichnet werde, so die Begründung.