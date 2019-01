eSports1 erfolgreich gestartet

Rund 200 Gäste aus Politik, Medien, Sport und Wirtschaft verfolgten den Senderstart von eSports1 beim Launch-Event in München.

Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, und Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1, läuteten den Senderstart offiziell ein. In der ersten Live-Sendung aus dem neuen eSports-Studio in Ismaning bei München mit Moderator Konni Winkler berichtete eSports1 über das Dota 2-Event »The Chongqing Major« in China. Zu Gast im Studio waren zudem der Fifa-Profispieler Tim »Tim Latka« Schwartmann vom FC Schalke 04 und Daten-Analyst Fabian »Fewa05« Kerngast vom Datendienstleister Shikenso.

Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, urteilt: »Sport1 ist seit einigen Jahren sehr aktiv im Bereich eSports, klassifizierte eSports auch schon immer als echte Sportart. Damit hat die Sportplattform eine Vorreiterrolle eingenommen – schließlich ist eSports heute ein Massenphänomen, an dem kaum einer vorbeikommt. Sport1 könnte also mit seinem neuen TV-Angebot genau richtig liegen. Ich prognostiziere, dass eSports1 zwar der erste, aber nicht der letzte reine eSports-Sender sein wird und wünsche viel Erfolg!«

»Unabhängig von der Diskussion, ob Sportart oder nicht: eSports bedeutet Wettkampf, weckt Emotionen, füllt Arenen und hat weltweit eine immense Anziehungskraft besonders für junge Menschen«, so Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1.

Eröffnet wurde das Launch-Event von Sport1 Moderatorin Ruth Hofmann, die mit Olaf Schröder und Siegfried Schneider in einer Talkrunde über den Zukunftsmarkt eSports und die Aktivitäten von Sport1 in diesem Bereich sprach. Schröder erläuterte zudem die Gründe für den Launch eines eigenen eSports-Senders und die Ziele, die sich Sport1 für die weitere Entwicklung seiner eSports-Berichterstattung gesetzt hat.

In einer zweiten Talkrunde erklärte anschließend Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1, die inhaltliche Struktur von eSports1 und gab einen Ausblick auf kommende Programmhighlights wie das »Red Bull M.E.O. powered by ESL“« (Clash Royale), die ESL One Katowice 2019, die Highlights der TAG Heuer Virtual Bundesliga und das neue eSports-Magazin »Inside eSports«.