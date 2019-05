News: Kurz und knackig – KW 05.19

Der mögliche Nodeal-Brexit bewegt weiter nicht nur Gemüter. Noch bevor das UK sich endgültig positioniert, verlagert Sony sein europäisches Hauptquartier für elektronische Geräte einschließlich Fernseher vom britischen Weybridge nach Hoofdorp nahe dem Schiphol Airport. Auch Panasonic kündigte den Umzug seiner Europazentrale von London in die Niederlande an. Die BBC will sich laut Meldungen in Brüssel oder Amsterdam einrichten.