TVN-Gruppe arbeitet mit TVU Networks zusammen

TVU Networks und TVN haben angekündigt, den deutschen Markt gemeinsam mit IP-Video-Übertragungslösungen versorgen zu wollen.

Die Zusammenarbeit zwischen TVN und TVU sieht einen engen Austausch vor: Von TVN sollen Erfahrungen aus der Praxis in die neuen Produkte einfließen, und TVU will den TV-Dienstleister TVN mit zusätzlichem Detailwissen für einen optimalen Einsatz der TVU-Produkte versorgen.

»Unsere Kunden müssen der wachsenden Nachfrage nach News-Inhalten für verschiedene Plattformen nachkommen. Unsere Aufgabe dabei besteht darin, sie mit neuen und innovativen Arten der Berichterstattung zu unterstützen. Die fortschrittlichen Lösungen von TVU zur Live-Videoerfassung per IP bieten die Flexibilität, Mobilität und Zuverlässigkeit, die zum Erzählen von Geschichten von jedem Ort der Welt aus nötig sind«, sagt Bernd Dypka, CIO der TVN Gruppe. »Wir haben eng mit TVU Networks zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere gemeinsamen Lösungen es den Sendeanstalten ermöglichen, frühzeitig am Ort des Geschehens zu sein und zu berichten – sei es nun in Deutschland oder weiter weg.«

TVN-Kunden können nun mit TVU-Lösungen Livestreaming-Übertragungen in hoher Qualität und mit zuverlässiger Stabilität unabhängig vom Ort realisieren. Die Zusammenarbeit wurde dank TVU Networks langjährigem Partner Qvest Media möglich.

David Jorba, EVP und Managing Director bei TVU Europe, sieht in der Kooperation mit TVN viele Chancen und glaubt, dass TVU-Produkte davon stark profitieren werden.