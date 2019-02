News: Kurz und knackig – KW 09.19

Der schwedische Telekom-Ausstatter will den für Antennen- und Filtertechnik für den Mobilfunk zuständigen Bereich der Kathrein-Gruppe übernehmen. Betroffen sind 4.000 Beschäftigte an 20 Standorten in aller Welt. Sie erwirtschafteten 2018 270 Mio. Euro Umsatz. Durch die Übernahme stärken die Schweden ihre Kompetenzen im Zukunfts-Segment 5G. Der Deal soll im 3. Quartal abgeschlossen werden; die behördlichen Zustimmungen stehen noch aus.