Telestream plant die Übernahme von Tektronix Video

Die genauen Bedingungen der Übernahme von Tektronix Video durch Telestream wurden nicht bekannt gegeben, da Telestream in Privatbesitz ist, aber die Investmentfirmen Genstar Capital und Fortive sind in den Deal involviert.

Tektronix Video wurde 1946 als Teil von Tektronix Inc. gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beaverton, Oregon, sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Ingenieureinrichtungen in Bangalore, Indien. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Video- und Audiotestlösungen für Analyse und Qualitätskontrolle und unterstützt ein breites Anwendungsspektrum von HD bis 4K/UHD, SDI bis IP und lineares Multicast bis hin zu OTT ABR-Netzen.

Telestream-Chef Scott Puopolo soll CEO des fusionierten Unternehmens werden. Er sagt: »Die Kombination von Tektronix Video mit Telestream bringt eine größere Reichweite und eine sehr starke Präsenz in weiteren Ländern und Märkten sowie zusätzliche Kanäle, über die wir unser gesamtes Portfolio verkaufen können. Darüber hinaus verfügt Tektronix Video über umfassende Fähigkeiten im Bereich Produktmanagement und Forschung und Entwicklung«. Außerdem werde man auch von den zusätzlichen personellen Ressourcen profitieren, so Puopolo.