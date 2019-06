TMG: Neuer Chief Digital Officer

Christian Meinberger verstärkt das Management-Team um Fred Kogel bei der Tele München Gruppe (TMG).

Nach 42 Jahren kündigte Dr. Herbert G. Kloiber im Februar 2019 an, dass er die TMG an den Investor KKR verkauft hat. Unter anderem sagte er dabei: »Ich lege das Unternehmen in die erfahrenen Hände eines großartigen Finanzinvestors, der den internationalen Medienmarkt bestens kennt und mit Fred Kogel einen hervorragenden Manager verpflichtet hat, um in den kommenden Jahren neue Impulse zu setzen.«

Mit der TMG, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film schmiedet Fred Kogel derzeit ein unabhängiges deutsches Filmstudio zusammen, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdecken soll. Das Medienunternehmen kauft und produziert also zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern.

Nun gab Fred Kogel mit Christian Meinberger einen weiteren Neuzugang in seinem Team bekannt. Meinberger verstärkt seit 1. Juni 2019 als Chief Digital Officer das Management des Unternehmens. In seiner neuen Rolle wird er den Ausbau des Digitalgeschäfts verantworten. Dazu gehören die Entwicklung und Produktion von Digital Originals, der Aufbau von neuen Web-Channels, wie auch die strategische Konzeption der plattformübergreifenden Social Media-Promotions für alle Kino-Releases der Gruppe.

Christian Meinberger: »Es macht großen Spaß, so einen spannenden neuen Player im deutschen Markt mit aufbauen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, das neue Unternehmen als verlässlichen Content-Partner für alle digitalen Plattformen zu etablieren und die Konzeption und Produktion von lokal und international relevanten und erfolgreichen Inhalten konsequent weiter zu entwickeln.«

Meinberger war Mitgründer des Multichannel-Netzwerks Studio 71 und als Chief Content Officer Europe für Entwicklung, Produktion und Distribution der Multi-Screen-Inhalte verantwortlich. Eines seiner Projekte war etwa das grimme-nominierte Format »LeFloid vs. The World«. Zu seinem Bereich gehörten auch Online- und Social Media-Promotion sowie Video-Traffic. Zudem betreute er die Content-Akquise und die Unternehmensentwicklung im Hinblick auf die Integration neuer Marken und zusätzlicher Online-Plattformen. Zu seinen vorherigen beruflichen Stationen zählen ProSiebenSat.1, ZDF, Viacom und RTL II.