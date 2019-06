News: Kurz und knackig – KW 24/2019

Der Berlusconi-Konzern will die italienischen und spanischen Sendertöchter mit seiner niederländischen Investment-Tochter zu Media For Europe (MFE) verschmelzen. Dort wird auch der gerade erworbene 9,6 Prozentanteil von ProSiebenSat1 angesiedelt. So will man »eine Schlüsselrolle im Kontext eines möglichen zukünftigen Konsolidierungsszenarios in der europäischen Videomedienbranche spielen«, hieß es aus Rom. Damit wird auch auf Gerüchte um einen Mehrheitserwerb von ProSiebenSat1 angespielt, den der deutsche Konzern ablehnt.