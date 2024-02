News: Kurz und knackig – KW 9/2024

Vor 75 Jahren – am 28. Februar 1949 – startete die erste reguläre UKW-Übertragung in Deutschland in München-Freimann. Binnen 14 Monaten lag der Versorgungsgrad bei 40%. Nannten 2013 noch 78,6% in Umfragen UKW als meistgenutzten Empfangsweg, waren es 2023 nur 53,0%, während 34,4% Radio zumeist digital empfangen.