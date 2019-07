Arri und Volucap: International Broadcast Day

Arri und Volucap luden zum zweiten International Broadcast Day. Mit dem Event soll die Entwicklung und Vermarktung von Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) in der Content-Produktion vorangetrieben werden.

Führende Experten trafen sich beim International Broadcast Day im volumetrischen Studio bei Volucap und tauschten sich über Technologietrends wie 360° und AR/MR/VR aus. Arri stellte seine Expertise in den Bereichen Kamerasysteme, Beleuchtungstechnik, Workflow und Systemdienstleistungen vor.

Dr. Jörg Pohlman, Vorstandsmitglied von Arri, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: »Mit dem Einzug intelligenter LED-Beleuchtung ergibt sich ein enormes technisches und kreatives Potenzial, auch in Bezug auf die Vernetzung von Licht- und Kamerasystemen. Wir bei Arri freuen uns sehr über dieses Potenzial und schätzen den International Broadcast Day als Plattform zum Austausch mit anderen internationalen Fachleuten und zur Diskussion über künftige Anwendungen.« Auch Sven Bliedung, CEO von Volucap, betonte die Bedeutung der Veranstaltung: »Der Broadcast-Markt durchläuft derzeit einen äußert spannenden Wandel. Neue digitale Tools bilden den Schlüssel, um das Publikum von morgen zu erreichen und zu behalten. Der International Broadcast Day vereint die wichtigsten Vordenker und gewährt einen tiefen Einblick in die neuen technologischen Möglichkeiten. Wir sind überrascht über das Interesse an volumetrischen Videoaufnahmen und denken, dass dieser Event viele wichtige Türen im Broadcast-Bereich öffnen wird.«

Am Vormittag präsentierten diverse Industrie-Experten ihre Einschätzungen. Lorenzo Zanni vom Branchenverband IABM etwa erläuterte: »Medienunternehmen wandeln sich zu Medienfabriken – mit Schwerpunkt auf optimierten Workflows, Daten-, Automatisierungs- und Cloud-Services. Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger und fungiert als Treiber für die zunehmende Akzeptanz der Cloud. VR bringt viele Möglichkeiten mit sich, auch wenn die Verbreitung bei den Konsumenten nur langsam vorankommt. Unseren Untersuchungen zufolge liegen die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, besonders beim Storytelling, den Bereitstellungskosten und in den Geschäftsmodellen, welche die Technologie unterstützen müssen.«

Am Nachmittag fanden vier verschiedene Workshops in Kleingruppen nach dem Rotationsprinzip statt. Paul Flemming, Head of Project Team, und Stefan Söllner, System Solution Officer, beide von der Arri System Group, diskutierten und zeigten die Wirkungen verschiedenartiger Beleuchtung für HD und UHD/HDR. Die Arri Experten Markus Dürr, Product Manager Camera Systems, und Andy Hayford, Business Development Manager, informierten ihre Gruppen über Trends in der Kameratechnologie. »MXF Live over IP – safe, fast, and transparent from set to post«, lautete der Titel des Vortrags von Hermann Popp, Bruce Devlin, Peter Neumann und Thorsten Mika. Schließlich sprachen Sven Bliedung, CEO von Volucap, und Thorsten Schimmer, Projekt- und Eventmanager bei Volucap, über AR-, MR-, VR- und 360°-Workflows in der Praxis und verwiesen auf die volumetrischen Aufnahmemöglichkeiten ihres Studios.

Arri betont, dass die Expertise des Unternehmens bei 4K/HDR-Kamerasystemen, Beleuchtung, Postproduktion und Rental ein tiefes Verständnis der gesamten Produktionsumgebung im Broadcast-Bereich garantiere. Arri ist Mitgesellschafter von Volucap und ist sich sicher, dass immersives, interaktives Video mit 360°/AR/MR/VR-Funktionalität eine Form von Content ist, die weit über die heute live gestreamten 2D-Produktionen hinaus geht.