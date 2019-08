Seit 20 Jahren zeichnet eine Initiative der Filmwirtschaft junge Filmemacher für ihren herausragenden ersten Schritt in das Berufsleben aus. Die First Steps Awards wurden zum wichtigsten Preis für Absolventen der Filmhochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Jubiläumsjahr stellten sich 206 Einreichungen dem Urteil der Jurys. Darunter waren 113 Filme mit Spielfilmcharakter, 39 Dokumentarfilme, 33 Werbefilme und 25 Drehbücher. Die mit insgesamt 115.000 Euro dotierten Preise werden am 9. September 2019 verliehen. Der Berliner Radio-Journalist Knut Elstermann wird die Gala im Berliner Stage Theater des Westens moderieren. Für ihn sind die First Steps stets »eine wunderbare Fundgrube gewesen, eine einzigartige Möglichkeit, einen Überblick über den deutschen Filmnachwuchs zu erhalten, Talente kennenzulernen, die dann unverwechselbare Stimmen wurden.« Diese »Second Steps« verdeutlicht u.a. die Datenbank mit den fortgeschriebenen Produktionen der Teilnehmer aus zwei Jahrzehnten.

Gleich sieben Nominierungen heftet Bayerns FFF an seine rund 400.000 Euro schweren Förderfahnen. Darunter ist das Kinodebut »Alles ist gut«, nominiert als bester langer Spielfilm und für den No Fear-Produzentenpreis. StudentInnen der Berliner DFFB stehen mit fünf Nominierungen im Wettbewerb. So treten in der Langfilm-Kategorie »Das melancholische Mädchen« (auch um den Michael Ballhaus Preis) und »1986« (auch beim No Fear-Preis) gegeneinander an. Mit 10 Nominierungen ist die HFF München am Stärksten vertreten. Die traditionell starke Werbefilmklasse trägt vier von sechs Nominierungen für die Filmakademie Ludwigsburg bei. Produktionen der Filmuni Babelsberg Konrad Wolf konkurrieren um vier Auszeichnungen.

Die Nominierungen in den Spielfilm-Kategorien

Die Juroren Sonja Heiss (Regisseurin und Autorin), Jochen Laube (Produzent), Katja Nicodemus (Filmjournalistin), Sonja Rom (Kamerafrau) und Kostja Ullmann (Schauspieler) vergeben die drei Preise der Spielfilmkategorien, die mit 25.000 Euro, 15.000 Euro bzw. 10.000 Euro dotiert sind. Erstmalig unterstützt die FFA die Kategorie Mittellanger Spielfilm als Förderer.

Abendfüllender Spielfilm

Mittellanger Spielfilm (bis 60 Minuten)

Kurz- und Animationsfilm

Armed Lullaby , Animationsfilm, Regie: Yana Ugrekhelidze, Kunsthochschule für Medien Köln.

, Animationsfilm, Regie: Yana Ugrekhelidze, Kunsthochschule für Medien Köln. Blieschow , Animationsfilm, Regie: Christoph Sarow, Filmakademie Baden-Württemberg.

, Animationsfilm, Regie: Christoph Sarow, Filmakademie Baden-Württemberg. Hörst du, Mutter, Kurzspielfilm, Regie: Tuna Kaptan, Hochschule für Fernsehen und Film München.

Nominierte Dokumentarfilme

John Gürtler (Filmkomponist), Petra Gute (Moderatorin und Journalistin), Eva Kemme (Produzentin), Enrique Sánchez Lansch (Regisseur) und Marcus Winterbauer (Kameramann) nominieren fünf Einreichungen. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Nominierungen für den Drehbuchpreis

Der mit 10.000 Euro ausgestattete Preis geht an einen Drehbuch-Absolventen. Jury-Mitglieder sind Laura Lackmann (Regisseurin und Drehbuchautorin), Heide Schwochow (Drehbuchautorin) und Oliver Ziegenbalg (Drehbuchautor und Produzent).

Nominierte Werbefilme

In der Werbefilm-Jury waren Glenn Bernstein (FoxDevilFilms), Alice Dwyer (Schauspielerin), Luitgard Hagl (Serviceplan Campaign X), Laura Himmelreich (VICE.com) und Thomas Schnaitmann (Hornbach Baumarkt AG) tätig. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Aura , Animierter Spot, Regie: Timm Völkner, Filmakademie Baden-Württemberg.

, Animierter Spot, Regie: Timm Völkner, Filmakademie Baden-Württemberg. Billy , Imagefilm, Regie: Francisco Gonzalez Sendino, Filmakademie Baden-Württemberg.

, Imagefilm, Regie: Francisco Gonzalez Sendino, Filmakademie Baden-Württemberg. Dark Red , Social Spot, Regie: Eugen Merher, Filmakademie Baden-Württemberg.

, Social Spot, Regie: Eugen Merher, Filmakademie Baden-Württemberg. Pumpers‘ Paradise , Animierter Spot, Regie: Eddy Hohf, Filmakademie Baden-Württemberg.

, Animierter Spot, Regie: Eddy Hohf, Filmakademie Baden-Württemberg. Would You Listen?, Social Spot, Regie: Veronika Hafner, Hochschule für Fernsehen und Film München.

Nominierungen für den Götz-George-Nachwuchspreis

Die Spielfilmjury nominierte Schauspielerinnen und Schauspieler aus drei Produktionen. Der Preisträger bekommt 10.000 Euro.

NO FEAR Award

Die Spiel- und die Dokumentarfilmjury vergeben gemeinsam den mit 10.000 Euro dotierten Preis für AbsolventInnen im Studienfach Produktion.

Michael-Ballhaus-Preis

Auch die Auszeichnung für junge Kameraleute ist mit 10.000 Euro dotiert und wird von den Jurys für Spiel- und Dokumentarfilm gemeinsam vergeben.

Agnesh Pakozdi für Das melancholische Mädchen .

für . Holger Jungnickel für Limbo, Spielfilm, 89′, Hochschule für Fernsehen und Film München.

für Spielfilm, 89′, Hochschule für Fernsehen und Film München. Sabine Panossian für Off Season.

First Steps entstand 1999 als Initiative von Bernd Eichinger, Nico Hofmann. Veranstalter ist heute die Deutsche Filmakademie in Partnerschaft mit ARRI, Mercedes-Benz, ProSiebenSat.1 TV Deutschland, der UFA und Warner Bros. Technik-Partner sind CinePlus und Das Werk. Die Plattform unterstützt die Preisträger u.a. durch ein Mentorenprogramm und eine kostenlose Dreijahres-Mitgliedschaft in der Deutschen Filmakademie.

First Steps-Preisträger im Stream und im Fernsehen

Aus Anlass des 20. Jubiläum wird bis Anfang September im wöchentlichen Wechsel Preisträgerfilm auf der Streaming Plattform Behind the Tree kostenlos bereitgestellt.

Das Kleine Fernsehspiel des ZDF, First Steps Ehrenpreisträger, zeigt ab dem 26. August montags einen von insgesamt vier ehemaligen Preisträger- und nominierten Filmen. Den Anfang macht Oray von Mehmet Akif Büyükatalay; Haupdarsteller Zejhun Demirov wurde mit dem Götz-George-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Am 02. September folgt Kriegerin von David Wnendt. Anschließend, am Tag der Preisverleihung (9. September) wird Ohne diese Welt von Nora Fingscheidt ausgestrahlt. Zum Abschluss läuft am 16. September Berlin Is In Germany von Hannes Stöhr.