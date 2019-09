Cine-Bereich von Leica mit neuer Geschäftsführung

Raimund Bayer und Rainer Hercher übernehmen die Geschäftsführung von Ernst Leitz Wetzlar.

Der Cine-Bereich von Leica ist in der Ernst Leitz Wetzlar GmbH gebündelt (Infos). Nun gab das Unternehmen bekannt, dass die neue Geschäftsführung des Unternehmens in den Händen von Raimund Bayer und Rainer Hercher liegt. Die zukünftige Führung des Unternehmens wird dabei intern besetzt, Bayer und Hercher waren also bisher schon für das Unternehmen tätig.

Raimund Bayer wird sich dabei auf die Bereiche Einkauf, Logistik und Planung/Supply Chain konzentrieren, während Rainer Hercher seine Verantwortlichkeiten auf die Unternehmensbereiche national und international Business Development, den weltweiten Vertrieb der Premiumobjektive und die Außendarstellung der Marke Leitz fokussiert.

Rainer Hercher ist mit Cine-Objektiven von Leica schon tätig, seit er als General Sales Manager von CW Sonderoptic aktiv war, dem Vorgänger-Unternehmen von Ernst Leitz Wetzlar. Er führte diese Position auch bei der Umfirmierung weiter aus.

Frühere berufliche Stationen des Branchen-Insiders Rainer Hercher waren Camelot, Band Pro Munich und Codex. (Videos mit Rainer Hercher.)

Der bisherige Geschäftsführer von Ernst Leitz Wetzlar, Gerhard Baier, hatte das Unternehmen verlassen.