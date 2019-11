News: Kurz und knackig – KW 45/2019

Weltweit sind 1,5 Mrd. TV-Empfänger für DVB-Standards in 147 Ländern im Einsatz. DVB-T2 wird in 80 Staaten für die Terrestrik genutzt, weitere 25 Staaten stehen im Übergang von DVB-T. Die Konkurrenz (chinesisches DTMB in 5, japanisches ISDB-T in 20 und ATSC aus den USA in 7 Ländern) ist nach Territorien abgeschlagen.