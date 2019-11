Broadcast Solutions vertreibt Q5X Audiosender in Europa

Q5X, kanadischer Spezialist für drahtlose Audiosender, hat Broadcast Solutions zu seinem neuen Händler in Europa ernannt. Der Schwerpunkt soll auf Broadcast-Kunden liegen.

Das kanadische Unternehmen Q5X stellt kleine und leistungsfähige Audiosender her, die sich durch hohe Audioqualität auszeichnen, so Broadcast Solutions. Die kleinen Sender können direkt am Körper getragen werden und kommen in vielen anspruchsvollen Situationen zum Einsatz, so z.B. bei Sport (NBA, MLB, NHL), bei Theaterproduktionen, Reality-TV sowie vielen anderen Broadcast- und Filmproduktionen.

Das Unternehmen bietet eigene mobile und Rackmount-Empfänger an. Zusätzlich sind die Q5X-Sender mit analogen Empfängern von Shure, Sennheiser, Lectrosonics und Wisycom kompatibel. »Obwohl wir uns seit über fünfzehn Jahren auf dem US-amerikanischen Broadcast-Markt bewährt haben, sind unsere Produkte in Europa noch relativ unbekannt«, sagt Paul Johnson, CEO von Q5X. »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Broadcast Solutions, die unsere einzigartigen drahtlosen Sender neuen Kunden verfügbar machen wird«, sagt Gerry Forde, Business Development Manager Europe, bei Q5X.

Antti Laurila, Global Sales Director bei Broadcast Solutions, kommentiert die Aufnahme von Q5X in das Portfolio: »Die Produkte von Q5X sind die robustesten und zuverlässigsten ihrer Art, die wir bisher gesehen haben. Wir freuen uns sehr, sie in unser Produktportfolio aufzunehmen. Sie werden eine sehr gute Ergänzung für unsere Kunden sein, insbesondere bei Live- und Sportproduktionen.«

Die Sender sind vollständig ferngesteuert und verwenden das von Q5X entwickelte RCAS (Remote Control Audio System) und den tragbaren MicCommander. Dadurch können alle Senderfunktionen per Remote eingestellt werden, ohne den Träger und seine Performance zu stören. Das Flaggschiff PlayerMic verfügt über ein robustes Design mit einem flexiblen Gehäuse aus Gummi, das es zur Top-Lösung für Profisportler auf der ganzen Welt macht. Mit der langen Akkulaufzeit (bis zu 16 Stunden) und seiner Wasserdichtigkeit (bis zu 10 m) sind mit dem AquaMic nahezu unbegrenzte Anwendungsszenarien möglich.

Broadcast Solutions wird die Q5X-Produkte am 28. November beim Broadcast Innovation Day von Broadcast Solutions zeigen.