Telemetrics als GVTA-Mitglied in Indien

Der Kamerarobotik-Hersteller Telemetrics zeigte im Rahmen der Grass Valley Technology Alliance seine Systeme in Indien.

Telemetrics stellt Kamera-Automationssysteme her, bestehend aus Kamerarobotern und -steuerungen, und kooperiert schon seit vielen Jahren auch mit Grass Valley. Da war es nur natürlich, dass Telemetrics auch Teilnehmer der Grass Valley Technology Alliance (GVTA) wurde. GVTA ist ein Programm, in dem Technologie- und Lösungsanbieter mit Grass Valley zusammenarbeiten, um gemeinsam integrierte Lösungen zu entwickeln. Das Programm zielt auch darauf ab, den Kunden mehr Sicherheit zu geben, dass die Produkte der GVTA-Partner auch gut zusammenspielen.

Das demonstrierten Telemetrics und Grass Valley vor kurzem etwa bei der Messe Broadcast India 2019. Am Messestand von Grass Valley wurde im Rahmen der GVTA eine spezielle Schnittstelle zwischen seiner Robotersteuerungsplattform RCCP-2A und dem Studioautomationssystem Grass Valley Ignite gezeigt. Die Benutzer konnten dadurch eine Reihe von Roboterkameras direkt über das Ignite Control Panel steuern.

Auf der Messe in Mumbai wurden dadurch Televator-Pedestals, RCCP-2A-Robotik und Kamerasteuerung von Telemetrics vorgestellt und prominent auf dem Grass-Valley-Stand eingesetzt — als praktisches Beispiel für eine integrierte, funktionierende Lösung, die sofort für den Kunden nutzbar ist und sichtbar hochwertigere Produktionen ermöglicht.

»Grass Valley hat sich als großartiger Partner bei der Vermarktung unserer Robotikprodukte und Steuerungssysteme erwiesen, und wir haben gemeinsam unsere entsprechende Technologie für mehrere Großprojekte geliefert«, sagte Michael Cuomo, Vice President of Telemetrics.

»Die Kunden sind immer auf der Suche nach kompatibler Technologie, wenn sie ihre Systeme zusammenstellen oder modernisieren. Die GVTA wird ihnen dabei mehr Komfort und Sicherheit bieten: Sie wissen, dass ergänzende Produkte, die im Rahmen der GVTA entwickelt wurden, garantiert wie versprochen zusammenarbeiten.«

Das gesamte Telemetrics-Portfolio an robotischen Kamera- und Steuerungssystemen kann nahtlos mit der komplementären Grass-Valley-Technologie innerhalb optimierter Videoproduktionsabläufe zusammenarbeiten. Das sind die RCCP-2A Robotic Camera Control Panel, der neue PT-CP-S5 Compact Pan/Tilt-Head, das neue RoboEye2 PTZ-System, die OmniGlide Robotic Roving Platform und die Televator-Serie aus Pedestals sowie das TeleGlide Camera Track & Trolley System.

»Es ist wichtig, dass die Anbieter von Produktionssystemen in dieser Branche zusammenarbeiten, Informationen austauschen und gegebenenfalls zusammenarbeiten, um End-to-End-Systeme zu entwickeln, die zum Nutzen des Kunden nahtlos zusammenarbeiten«, fügte Cuomo hinzu. »Wir arbeiten oft an Projekten mit Technologien von Drittanbietern, und es gibt dabei oft viel informelles Hin und Her, was wertvolle Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Die GVTA wird diese Entwicklungszeit verkürzen und die Unternehmen zu regelmäßigen Gesprächen anregen. Das ist gut für alle Beteiligten.«