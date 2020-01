Sharjah: Übertragungen aus der Moschee

Broadcast Solutions ME und Ross Video realisierten die AV-Technik in der 2019 neu eröffneten Sharjah Grand Mosque: der zweitgrößten Moschee der Vereinigten Arabischen Emirate.

Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit öffnete 2019 die Sharjah Grand Mosque ihre Tore und ist nun die zweitgrößte Moschee der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Gebäude verfügt über 185.806 Quadratmeter und bietet Platz für insgesamt über 25.000 Gläubige. 5.000 Gläubige mit 610 Sitzplätzen für Frauen können im Innenraum untergebracht werden. Umgeben von Gärten und Wasserfontänen, repräsentieren die Kuppeln, Minarette und Säulen den islamischen Baustil und erinnern an die Hagia Sophia in Istanbul. Den Hauptgebetssaal zieren Bogenfenster mit Glasmalerei, die Wände sind mit Versen aus dem Koran verziert; ein großer Kronleuchter in der Mitte und rote Teppiche runden die Gestaltung des Raums ab.

Um den künstlerischen Eindruck nicht zu beeinträchtigen, musste die AV-Medientechnik sehr bedacht integriert werden. Zusätzlich musste der Systemintegrator einen anspruchsvollen Zeitplan für die Fertigstellung des gesamten Projekts einhalten.

Das Sharjah Government Planning Department beauftragte im Vorfeld die Sharjah Broadcasting Authority (SBA) als Berater, um ein modernes und innovatives Broadcast-System für die Berichterstattung über die Ereignisse in der Moschee zu implementieren. Die SBA wandte sich an Broadcast Solutions ME, um ein Broadcast-System zu installieren, das die vielen islamischen Veranstaltungen in der Moschee aufzeichnet und sendet. Die Aufgabe umfasste die Installation mehrerer Kameras im Innenraum, eines hochmodernen Regieraums sowie Trainings- und Beratungsleistungen. Der Kunde erwartete ein Broadcast-System, das in der Lage ist, die Gebete und Veranstaltungen mit minimalen Personalressourcen an die Gläubigen zu übertragen.

Broadcast Solutions arbeitete bei dem Projekt mit dem Hersteller Ross Video zusammen, der unter anderem eine weiße Version seiner PivotCam-Kompaktkamera lieferte. Zwölf dieser Kameras werden in der Moschee eingesetzt. Ross Video lieferte zudem Equipment für den Regieraum der Moschee.

Um das Gesamtbild im Innern der Moschee nicht zu stören, entwickelte Broadcast Solutions ME eine Kamerahalterung, die sicherstellt, dass die Kameras diskret um die Gebetshalle und das Gebäude herum befestigt werden konnten, ohne aufzufallen. Der Regieraum im ersten Stock des Gebäudes dient zur Steuerung der Kameras und zur Bearbeitung, Speicherung und Ausstrahlung der erstellten Inhalte.

Broadcast Solutions ME baute einen Ross Carbonite Videomischer mit 36 Eingängen sowie Carbonite Multiviewer ein. Ross SHC-9642 SDI zu HDMI Wandler speisen Blackmagic Design SmartView4K Einheiten, die für das Audiomonitoring verwendet werden.

Das Herzstück des Systems bildet ein Ross Ultrix-FR 1 32×32 Router, der das Signalmanagement übernimmt. Um der Übertragung weitere Videosignale hinzuzufügen, installierte Broadcast Solutions ME weitere vier Grass Valley CCUs im Regieraum, die über Anschlusspanels im Gebetsraum mit Kameras verbunden werden können. Wenn externe Broadcaster eigene Kameras einsetzen möchten, können sie diese einfach über das Anschlussfeld einbinden, und eine Steuerung über den Regieraum ist gegeben.

Um die Kommunikation zwischen den Teams zu unterstützen, installierte Broadcast Solutions ein RTS Odin 16-Port-Intercom-System. Für die Bearbeitung der Audiosignale steht im System ein Yamaha DM1000VCM 48-Kanal-Digitalmischpult zur Verfügung, das mit einer MY16-MD64 Madi I/O-Karte ausgestattet ist.

Salah Ayoub, Projektleiter bei Broadcast Solutions ME, kommentiert: »Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war sicherlich der enge Zeitrahmen zur Fertigstellung aller Gewerke. Bereits zwei Wochen nach Beginn unserer Arbeiten am Projekt plante die Sharjah Broadcasting Authority (SBA), die Eröffnungszeremonie der Moschee aus dem Innenraum zu übertragen. In dieser kurzen Zeit musste alles fertig gestellt sein: Lieferung, Installation und Konfiguration.«

Mit einem Team von zwölf Spezialisten stellte Broadcast Solutions ME alle wichtigen Bestandteile des Systems fristgerecht fertig, und die erste Produktion verlief ohne Probleme.