20 Jahre BPM

BPM feiert 20jähriges Firmenjubiläum. Geschäftsführer Arne Buhr blickte während der Hamburg Open auf die Unternehmensgeschichte zurück.

BPM, mit vollem Namen Broadcast & Professional Media GmbH, kann in diesem Jahr auf 20 Jahre Firmengeschichte zurückblicken.

In Hamburg und auch weit darüber hinaus, hat sich das Unternehmen in den Bereichen Vertrieb, Planung, Installation und Support von professionellem Video-, Audio- und Medien-Equipment in Deutschland etabliert. Heinrich Buhr gründete die Firma vor 20 Jahren – damals zunächst als Servicewerkstatt mit Schwerpunkt auf Sony-Equipment.







Im Lauf der Jahre kam dann schrittweise auch der Produktvertrieb hinzu. Der Service spielt im Unternehmen nach wie vor auch eine wichtige Rolle, mit einer eigenen Werkstatt kann BPM technische Probleme bei Geräten vielfach vor Ort lösen. Auch individuelle Kabellösungen produziert BPM hier, denn nicht jedes der mitgelieferten Hersteller-Kabel erfülle die Produktionsherausforderungen der Kunden, so BPM. Mittlerweile sind der Vertrieb von Broadcast- & professionellem Video-Produktions-Equipment für EB und Live Production sowie die Planung und Installation von Post-Production- und Broadcast-IT die Schwerpunkte des Unternehmens.

»Wir legen viel Wert auf eine qualifizierte Kundenberatung«, sagt Arne Buhr, der die Geschäftsführung bei BPM 2017 von seinem Vater übernommen hat.

BPM deckt also eine breite Palette ab, die vom Service über den Vertrieb bis hin zu Planung, Installation und Systemintegration reicht – das bietet Raum für weitere Entwicklungen.