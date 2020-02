Canon Deutschland unterstützt die Internationalen Filmfestspiele Berlin erneut als »Offizieller Supplier« bei der fotografischen Dokumentation der Veranstaltung und stattet zum 17. Mal die Festivalfotografen mit professionellem Foto- und Filmequipment aus.

Vom 20. Februar bis zum 01. März lädt die Berlinale nun bereits zum 70. Mal Filmschaffende aus aller Welt nach Berlin ein. Zehntausende Besucher werden die Berlinale, eines der weltweit größten Publikumsfestivals, erneut zum wichtigsten Ereignis der Filmbranche in Deutschland machen. Das öffentliche Programm der Internationalen Filmfestspiele Berlin zeigt jedes Jahr rund 400 Filme aller Genres, Längen und Formate – darunter überwiegend Welt- oder internationale Premieren.

Canon ist offizieller Supplier der 70. Berlinale. In diesem Jahr sind besonders die Modelle EOS-1DX Mark III, EOS 5D Mark IV und die professionelle spiegellose Vollformatkamera EOS R sowie die dazugehörigen EOS RF Objektive begehrt.

Neben Foto- und Video-Equipment liefert Canon Deutschland der Berlinale zusätzlich Unterstützung bei der Produktion der Berlinale Starportraits, die im Großformat auf 92 mal 150 Zentimetern vor Ort ausgedruckt werden. Der Canon imagePrograf PRO-4100 eignet sich durch seine Ausgabegeschwindigkeit, die Lucia Pro 12-Farb-Pigmenttinten-Technik und seinen Farbumfang besonders für diese Aufgabe. Die Portraits werden vor der jeweiligen Filmpremiere in der Galerie im Foyer des Berlinale Palasts aufgehängt und von den Stars vor Eintritt in den Saal signiert.

Damit vor Ort ein reibungsloser Ablauf garantiert ist, bietet Canon akkreditierten Pressefotografen zudem einen kostenlosen professionellen Clean & Check Service im Berlinale Pressezentrum. Neben Sensorreinigungen gibt es hier die Möglichkeit, vor Ort verschiedene Produkte zu testen.

250 ausgewählte Filmschaffende stehen bei den Berlinale Talents im Mittelpunkt. Um diese in das richtige Licht zu rücken, porträtiert ein Fotografen-Team die einzelnen Talente während des Festivals mit Canon Kameras. Die Fotos werden am Veranstaltungsort HAU Hebbel am Ufer Theater ausgestellt und für den Berlinale Talents Trailer verwendet