Kurzumfrage zur NAB2020-Teilnahme

Werden weitere Unternehmen Aja und Nikon folgen und die Teilnahme an der NAB2020 absagen? film-tv-video.de hat bei etlichen Firmen nachgefragt — und von einigen auch Antworten erhalten.

War die Absage von Aja der erste Dominostein (Meldung)? Nun hat auch Nikon den Verzicht bei der diesjährigen NABShow wegen Covid-19 bekanntgegeben (Meldung).

Werden nun auch andere Hersteller die Teilnahme an der NAB2020 absagen? Die Gerüchte brodeln. Fakt ist etwa, dass auch Imagine Communications bei der NABShow keinen Stand haben wird, das wurde aber schon lange vor der Covid-19-Welle beschlossen: Imagine wird bei der NAB2020 nur eine Hospitality Suite in einem Hotel anmieten.

film-tv-video.de hat aus aktuellem Anlass bei etlichen Herstellern nachgefragt.

Hersteller wollen abwarten

Die Antworten zeigen: Die meisten Hersteller wollen abwarten und vermeiden eine klare Antwort. Natürlich ist es beim aktuellen Stand auch nur schwer möglich, sich festzulegen: Niemand weiß, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird.

Wenn es so etwas wie einen gemeinsamen Tenor gibt, dann den: »Wenn die Messe stattfindet, die Einreise möglich ist, unsere Mitarbeiter nicht gefährdet sind und keine dramatischen Entwicklungen stattfinden, dann nehmen wir teil.«

Im folgenden die Statements einiger Hersteller, sortiert nach Eingang der Antworten.

Das sagen die Hersteller

»Ross ist sich bewusst, dass mindestens ein internationaler Aussteller die Entscheidung getroffen hat, die NAB Show 2020 wegen des Covid-19-Virus, der damit verbundenen Reisebeschränkungen und der möglichen Auswirkungen auf die Besucher abzusagen. Wir beobachten die Situation sorgfältig und stehen in Verbindung mit anderen Ausstellern und den Messeveranstaltern, um deren Einschätzung zu erfahren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts setzen wir unsere Pläne zur Teilnahme fort, nehmen aber unsere Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden sehr ernst; wir werden die mit der Veranstaltung verbundenen Risiken weiterhin bewerten und entsprechend handeln.«

»Aktuell Business as usual«, heißt es in der Blackmagic-Presseabteilung.

Riedel sagt: »Wir beobachten sehr aufmerksam die derzeitige Entwicklung und sind im regen Austausch mit all unseren Niederlassungen, Kunden und Partnern weltweit. Wir gehen — Stand heute — davon aus, dass die NAB stattfindet und planen mit unserer Teilnahme. Sollte sich die Situation ändern, werden wir sie selbstverständlich neu evaluieren. Unabhängig von dieser speziellen Situation hat das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer oberste Priorität, denn sie sind unser höchstes Gut.«

Panasonic antwortete auf Nachfrage, dass man an der Messe teilnehme, aber ein offizielles Statement wollte das Unternehmen nicht abgeben.

»Zu diesem Zeitpunkt plant Adobe noch die Teilnahme an der NAB-Show 2020 vom 19. bis 22. April. Wir werden die Entwicklung der Situation in Bezug auf Covid-19 weiter verfolgen und als Aussteller der NABShow alle relevanten Neuigkeiten mitteilen. Wie immer hat das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Kunden oberste Priorität«, erläutert Adobe.

Avid antwortete, dass man aktuell kein Statement abgeben könne.

»Wir arbeiten weiter mit voller Kraft an der Realisierung unseres Messeauftritts auf der NAB. Solange nicht die NAB selbst offiziell absagt, lassen wir uns auch nicht von Absagen anderer Hersteller verunsichern, sondern bereiten uns wie jedes Jahr auf die NAB in Las Vegas vor«, sagt Lawo.

EVS betont: »Wir planen weiterhin mit der Teilnahme an der NAB2020.«

Sony erläutert: »Wir beobachten aufmerksam die Entwicklung der Situation nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (Covid-19), das von der Weltgesundheitsorganisation zum weltweiten Notstand erklärt wurde. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden, Partner, Medien und Mitarbeiter hat für uns nach wie vor höchste Priorität, und deshalb müssen wir unsere Veranstaltungsteilnahme von Fall zu Fall sorgfältig prüfen und dabei eine Reihe von Faktoren in umfassender Weise berücksichtigen, darunter die Verbreitung der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, die besonderen Merkmale der Veranstaltung und die Größe der Veranstaltung.«

»Nach aktuellem Stand stellt EditShare auf der NAB 2020 aus. Aber wie alle anderen hat auch Editshare seine Mitarbeiter im Blick und beobachtet die Situation sehr genau. Die neuesten Informationen dazu liefern wir auf unserer Website. Wir freuen uns darauf, die Besucher an unserem Stand und online zu begrüßen«, sagt Tracy Geist, CMO von EditShare.

Arri sagt: »Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für uns oberste Priorität. Vor dem Hintergrund des sich weltweit immer mehr ausbreitenden Coronavirus Covid-19 prüft Arri intensiv, ob die Teilnahme an der NAB und anderen geplanten Veranstaltungen möglich ist. Momentan gibt es diesbezüglich noch keine Entscheidungen. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen sehr genau und werden im besten Interesse unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner reagieren.«

Von Scisys/CGI ist zu hören: »Stand heute planen wir immer noch, nach Las Vegas zu gehen. Solange die NAB Veranstalter nicht absagen, sind wir mit dabei und treten erstmals unter der CGI Flagge auf.«

Keine Antwort erhielt film-tv-video.de bis dato von Atomos, Grass Valley, Canon, Fujifilm und Vitec.

Das sagt der Messeveranstalter

Der Messeveranstalter teilt mit: »Die NABShow findet wie geplant vom 18. bis 22. April 2020 im Las Vegas Convention Center statt. Wir setzen die Messeplanung verantwortungsbewusst fort und orientieren uns weiterhin an den globalen, bundesstaatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden, wie der WHO und der CDC, die keine Reisewarnungen oder Einschränkungen für öffentliche Versammlungen auf dem amerikanischen Kontinent vorgegeben haben.«

»Wir verstehen, dass es Aussteller und Teilnehmer gibt, die sich vielleicht entscheiden, die diesjährige Messe nicht zu besuchen, und respektieren den Wunsch aller, das zu tun, was sie für das Beste halten. Wie wir hören, freut sich die überwältigende Mehrheit unserer Aussteller auf die Teilnahme an der Messe, und unsere Besucherregistrierung verläuft weiterhin so, wie wir es von Jahr zu Jahr sehen. Wir teilen die Enttäuschung jener Messeteilnehmer, die von Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus (Covid-19) betroffen sind und dieses Jahr nicht persönlich teilnehmen können. Wir stehen in Kontakt mit den Ausstellern und Teilnehmern, die von den Reisebeschränkungen betroffen sind, und arbeiten mit ihnen an Optionen, damit sie, wenn möglich, den persönlichen Teilnehmern aus der Ferne einen Mehrwert bieten können.«

Das tun andere Messeveranstalter

Ein Testfall in den USA könnte das Event SXSW2020 darstellen, das vom 13. bis 22. März im texanischen Austin stattfindet.

Bei diesem vielfältigen Event mit Festivals, Konferenzen, Ausstellungen und Preisverleihungen treten auch immer öfter Tech-Unternehmen auf — und dieser Tage sagten unter anderem Facebook, Twitter, Amazon, Netflix, WarnerMedia und Apple ab.

Weitere News in puncto Covid-19 in den USA gibt es auch aus Las Vegas. Dort gab es schon eine Veranstaltungsabsage, wenn auch aus einem etwas anders gelagerten Grund: Das Treffen der Staats- und Regierungschefs des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), das dort für 14. März geplant war, wurde gecancelt.

In Deutschland wurden wegen Covid-19 schon mehrere Messen abgesagt oder verschoben: die Tourismusmesse ITB in Berlin (geplant für 10. bis 14. März 2020), die Internationale Handwerksmesse in München (geplant vom 11. bis 15. März) und die Leipziger Buchmesse (geplant 12. bis 15. März) wurden abgesagt. Die Hannover Messe, die größte Messe der Welt für Automatisierung und Energietechnik, wird nicht wie geplant vom 20. bis 24. April 2020 stattfinden, sondern wird zeitlich verlegt. Ganz aktuell wurde auch die Prolight + Sound auf Ende Mai 2020 verschoben.

Der Genfer Autosalon in der Schweiz wurde ebenfalls wegen Covid-19 abgesagt, genau wie die Uhrenmesse Baselworld, die auf das nächste Jahr verschoben wurde.

Die Sports Innovation in Düsseldorf soll hingegen stattfinden. Der Veranstalter sagt: »Angesichts des sich auch in Deutschland ausbreitenden Coronavirus steht die Messe Düsseldorf mit dem örtlichen Gesundheitsamt in Kontakt, und es zeigt sich aktuell keine Notwendigkeit für eine mögliche Verschiebung der Veranstaltung.«

