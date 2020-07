LOGIC realisiert Remote Editing beim NDR

Logic implementiert beim NDR an den Standorten Hannover und Hamburg die Remote-Desktop-Lösung von Teradici. Sie soll es ermöglichen, künftig von jedem beliebigem Arbeitsplatz aus Audio- und Videomaterial zu bearbeiten.

Die neue Lösung erlaubt es den Mitarbeitern, von jedem beliebigen Client Rechner aus eine Remoteverbindung zu einer leistungsstarken Workstation aufzubauen und dann wie gewohnt zu arbeiten.

Mit der PC-over-IP (PCoiP) Technologie verfolgt Teradici genau den Ansatz, den viele Broadcaster benötigen, denn ihre Cloud Access Software in Kombination mit dem PCoiP Protokoll ist speziell für grafikintensive Anwendungen optimiert und lässt den Anwender auch im Multimonitorbetrieb nahezu latenzfrei arbeiten. Anwender arbeiten so, als würden sie direkt vor der Workstation sitzen – sie benötigen somit keinen leistungsstarken Client.

NDR-Nutzer berichteten im Test von sehr guten Ergebnisse innerhalb ihrer Netzwerkinfrastruktur. So konnte beispielsweise ein User in Osnabrück auf eine Workstation in Hannover zugreifen und so arbeiten, als säße er direkt vor dem Hostrechner.

Die Software bietet außerdem noch weitere Features wie USB Tunneling, um auch Daten vom Clientrechner zum Host zu senden. Beim NDR wird diese Technik genutzt, um mit abgesetzter Audio-Hardware zu arbeiten. Das ermöglicht das Aufnehmen von Sprachaufnahmen vom Client zum Host.

Jedes einzelne Pixel wird komprimiert und verschlüsselt übertragen. Daten und Workstations können zentral und sicher in einem Geräteraum in unmittelbarer Nähe zum Speicher platziert sein. Die Mitarbeiter können sich entweder mit einer zugewiesenen- oder einer freien Workstation im NDR-Netz verbinden oder auch von Zuhause auf die Infrastruktur zugreifen. Aufwändigere Netzwerkinfrastruktur ist obsolet, ein Büro-Netzwerk auf Seiten des Clients reiche aus, so LOGIC.

»Die Nutzung der Teradici-Lösung eröffnet uns und unseren Partnern eine komplett neue Welt der Remote-Produktion«, sagt Daniel Scherer von LOGIC, technisch Verantwortlicher für die Betreuung und Umsetzung des Projektes beim Norddeutschen Rundfunk.