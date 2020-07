MoovIT und EditShare – mehr Performance bei bei Adobe Workflows

End-to-End Lösungen für kollaboratives Editing und Projekt-Management führen zu erheblichen Workflow-Verbesserungen für große Adobe Arbeitsgruppen – lokal und in der Cloud.

EditShare und MoovIT geben ihre exklusive und weltweite Partnerschaft für die Transformation von Adobe Enterprise Workflows bekannt. Da die Anwendungen rund um Adobes Creative Tools in einer arbeitsteiligen kollaborativen Umgebung kontinuierlich wachsen, steigt auch der Bedarf an einem zuverlässigen Media Management-Umfeld, das Nutzer, Content und Medien verbindet und für effiziente Workflows immer wichtiger wird. Die Integration der Open Storage Lösung und des Flow Media Management von EditShare und der Helmut- Produktfamilie bilden branchenweit die umfassendste Lösung für Projektmanagement und Remote-Editing rund um Enterprise Adobe Workgroups, so Editshare und MoovIT.

Tom Rosenstein, Vice President für Business Development, EditShare, sagt: »EditShares erweiterte Partnerschaft mit MoovIT versetzt uns in die Lage, unseren Adobe-Kunden ein starkes und anpassungsfähiges Toolset zur Verfügung zu stellen, um diesen Herausforderungen offensiv entgegen zu treten. Die Helmut-Plattform in Verbindung mit EFS und Flow verkörpert die von den Kunden benötigte Workflowstruktur: kraftvoll und gleichzeitig einfach, arbeitsteiliges Adobe Premiere Pro Projektmanagement gemeinsam mit anpassungsfähigem Media Production Management. Es ist das komplette Paket, auf das professionelle und Editoren gewartet haben.«

Die Helmut-Lösungen werden von vielen Broadcastern, Newsrooms, Sport-Ligen, Unternehmen und New Media-Organisationen wegen ihrer zuverlässigen Projektmanagement- und Administrationsfunktionen eingesetzt und verbessern kreative Workflows für große arbeitsteilige Adobe Workgroups.

»Die Partnerschaft mit EditShare ist für uns ein signifikanter Vorteil bei der Entwicklung kollaborativer Editing Workgroup-Lösungen für Adobe Kunden. EditShares Strategie, Kreative durch ein Set offener APIs zu stärken, versetzt uns in die Lage, das ganze Potential von Helmuts Projektmanagement-Funktionalitäten einzubringen, um die Workflows zu verbessern und ein umfassenderes Nutzererlebnis für die Adobe Editoren und Künstler zu schaffen«, erklärt Wolfgang Felix, Geschäftsführer von MoovIT. »Die unschlagbare Kombination von EFS, Flow und Helmut bietet ein belastbares Medienfundament mit Flexibilität für große Adobe Arbeitsgruppen, um lokal und in der Cloud zu arbeiten. Dieser Support ist in einem Umfeld von sich schnell wandelnden Geschäftsmodellen entscheidend.«

Der mit EFS, Flow und Helmut integrierte Workflow bietet eine medientechnische Grundlage, die Speicher, Media Management, Workflowautomatisierung und Arbeitsgruppen-Management in einer bewährten All-in-One-Lösung vereint und bis zum Enterprise Level skalierbar ist.

EditShare ist der exklusive Vertriebspartner (mit Ausnahme DACH-Region) für die Helmut-Produktpalette.