Timeline Television setzt im neuen »UHD3« auf Grass Valley

Der neue Ü-Wagen »UHD3« basiert auf IP-Lösungen von Grass Valley, wie dem Kahuna 9600 IP-Mischer und dem Orchestrator GV Orbit.

Der doppelt ausfahrbare Truck wurde ursprünglich für die BBC-Berichterstattung über die Uefa Euro 2020 in Auftrag gegeben. Da die Fußball-Europameisterschaft auf nächstes Jahr verschoben wurde, wird er zunächst die Barclay’s FA Women’s Super League Fußball und verschiedene Unterhaltungsproduktionen unterstützen. Der Ü-Wagen wird auch als Remote-Produktionshub-Regie fungieren, um das Ealing Broadcast Centre von Timeline zu unterstützen.

Darüber hinaus wird der UHD3 an den bestehenden IP 4K UHD HDR-Truck UHD2 von Timeline angelehnt, um bei Bedarf erweiterte Produktionsmöglichkeiten zu bieten – vollständig von GV Orbit verwaltet. Hintergrund: Der UHD3 wurde in kleinerem Maßstab gebaut und nutzt dieselbe IP-Infrastruktur und denselben Arista 100G-Switch von Grass Valley wie der dreifach ausfahrbare UHD2 von Timeline.

»Wir sind in einer hochdynamischen Branche tätig, in der eine flexible Infrastruktur, die ein breites Spektrum von Kundenbedürfnissen unterstützen und sich schnell an verschiedene Produktionsmodelle anpassen kann – besonders in diesen schwierigen Zeiten – von entscheidender Bedeutung ist«, kommentierte Quinn Cowper, Leiter der Technik bei Timeline Television. »Die Ergänzung mit einer weiteren All-IP 4K-Einheit bedeutet, dass wir mehr Kundenanforderungen erfüllen können, von Fernproduktionen bis hin zu den größten Projekten vor Ort. Grass Valley hat die Entwicklung der Branche in Richtung IP weiter vorangetrieben und liefert die Lösungen, die wir für ein erfolgreiches Geschäft benötigen. GV Orbit kümmert sich um die gesamte Konfiguration des IP-Backbone des Fahrzeugs, wodurch unser Team in der Lage ist, Workflows zu vereinfachen, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.«

Der UHD3 ist vollständig mit Grass Valleys IQUCP25-Plattform ausgestattet und schlägt damit die Brücke zwischen 25 GBE ST 2110 IP und HD- und 4K-SDI-Geräten. IQAMD40, also MADI-to-IP-Schnittstellenmodule, verbinden wiederum Audio mit dem Netzwerk. Fürs Monitoring sind MV-821-IP Multiviewer im Einsatz, die von IQUCP25-MV-Einheiten ergänzt werden.

Der UHD3 nutzt auch das Audio-Live-System von Grass Valley, so dass das Produktionspersonal jede Audioquelle zu jedem beliebigen Ziel routen kann. Dual GV Orbit-Controller übernehmen die gesamte Konfiguration und Überwachung des IP-Backbone des Ü-Wagens – einschließlich Multiviewer und Audio.

Aufgrund der Covid-19-Beschränkungen für Reisen und die Anzahl der Mitarbeiter vor Ort nahm das Team von Grass Valley alle Geräte per Fernzugriff in Betrieb.