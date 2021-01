Qbics Media – neues Unternehmen von Michael Schüller

Michael Schüller will mit Qbics Media Software und Lösungen für die Gestaltung redaktioneller Workflows anbieten.

Das junge Unternehmen bietet Software und Lösungen für redaktionelle Workflows und das Management von Medieninhalten. Dabei liege der Fokus auf Broadcast- und mediennahen Unternehmen in Europa, die bereit seien, neue Wege in der Planung und Herstellung von aktuellen News und Magazinen zu gehen, betont Qbics Media.

Michael Schüller hat Qbics Media nach seinem Ausscheiden als Manager bei Annova/Scisys nach deren Übernahme durch CGI in München gegründet. Bei Qbics Media solle die Themen Nachrichten und Storytelling im Vordergrund stehen, aber auch die Idee, mit guter Beratung und moderner Software redaktionelle Workflows zu optimieren und gemeinsam mit den Kunden neue Wege bei der Produktion von Nachrichten und dem Management von Medieninhalten zu gestalten.

Qbics Media hat es sich demnach zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen für die vielfältigen neuen Anforderungen an heutige Redaktionssysteme zu schaffen. Dabei wolle man effektive Verbindungen ermöglichen und die Lücken schließen, die durch den Einsatz unterschiedlichster vorhandener Applikationen in den täglichen Prozessen entstehen. Damit können viele alte und neue Herausforderungen in der Planung und Produktion von aktuellen Nachrichten und Magazinen für Online, Social Media, TV und Radio einfach und effektiv gelöst werden, betont Qbics Media.

Hierfür werden nicht nur kompetente Dienstleistungen angeboten; die Qbics Media wird für die DACH-Region exklusiver Vertriebs-Partner der Fonn Group aus Norwegen. Mit den Herstellern 7Mountains und Mjoll stellt Qbics somit auch komplette, cloudbasierte Software-Lösungen für die themenzentrische Planung von Nachrichten und die Erfassung und Verwaltung von multimedialen Inhalten zur Verfügung. Im Portfolio von Qbics Media befindet sich außerdem die gesamte Produktsuite von Xebris Solutions aus Wien, die ein neuartiges und ebenfalls Web-basiertes System zur Planung von Verkehrsnachrichten im Hörfunk entwickelt haben.

»Wir lieben einfach gute Nachrichten! Das ist unser Credo. Wir möchten unsere Kunden in jeder Hinsicht dabei unterstützen, noch effektiver, kostenbewusster und hochqualitativ aktuelle Nachrichten und Magazine zu produzieren. Unsere Kernkompetenz liegt darin, dass wir mit unserem Experten-Team über viel Erfahrung verfügen, zuhören können und nicht einfach nur ein Stück Software oder einen Tag Dienstleistung anbieten, sondern fertige, vorgedachte Konzepte, die punktgenau auf die Anforderung der jeweiligen Redaktion ausgerichtet sind«, sagt Michael Schüller. »Oftmals sind es ja die Kleinigkeiten, die eine große Wirkung erzielen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Kreativität und unserer Leidenschaft für Nachrichten an vielen Stellen ein guter Partner sein können.«