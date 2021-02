Lang und Infiled arbeiten zusammen

Lang Iberia und Infiled Europe haben eine Distributionsvereinbarung für den spanischen Markt abgeschlossen.

Infiled ist ein chinesischer Hersteller von großen LED-Schirmen und LED-Wänden. Die Lang AG mit Sitz in Lindlar ist europaweit in der Vermietung und dem Verkauf von visueller Präsentationstechnik und deren Peripherie aktiv — und arbeitet schon länger mit Infiled zusammen.

So ist die Lang AG DACH-Vertriebspartner für die LED-Panel der WP-Serie des Herstellers, die man im Rahmen von Festinstallationen zu LED-Wänden kombinieren, aber auch anderweitig einsetzen kann. Nun hat auch Lang Iberia eine Vereinbarung als Vertriebspartner für Spanien mit Infiled abgeschlossen.

»Wir arbeiten schon seit Jahren zuverlässig mit Infiled-Produkten, vor allem im Bereich Rental und Staging, aber auch in der Festinstallation. Wir, sowie auch unsere Kunden, vertrauen auf die Qualität der Produkte und wir freuen uns darauf, von nun an noch enger mit Infiled zusammenzuarbeiten«, so Eva Claudi, CEO, Lang Iberia. »Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Lang Iberia auszubauen und unsere Position in der Region gemeinsam zu stärken. Wir sind von der Professionalität des Teams und dem ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Qualität und Service begeistert«, sagte Marco Bruines, SVP von Infiled Europe.

Der Hersteller ist für seine breite Produktpalette bekannt. So bietet das Unternehmen LED-Wände für den Rental- und Staging-Markt an, aber auch Festinstallationen sowie kundenspezifische Lösungen für kreative Anwendungen.

Positive Effekte des kontinuierlichen Austauschs und der strategischen Zusammenarbeit zwischen Lang und dem Hersteller zeigt nach Unternehmensangaben unter anderem auch der Erfolg des fLED Screens. Der basiert auf der WP-Serie von Infiled und eignet sich dank der geringen Einbautiefe und des optional integrierten Mediaplayers ideal für die Entwicklung der LED-Single-Unit. Der fLED Screen ist demnach die ideale Lösung für den Rental- und Staging-Bereich als auch für den Festinstallationsmarkt — ob als komfortables Wandmontagesystem oder als drehbare Single-Unit inklusive höhenverstellbarem Titan-Liftsystem von Excact Solutions. Die verfügbaren Bilddiagonalen liegen zwischen 81 und 217 Zoll.