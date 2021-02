Lawo: Nacho Gonzalez übernimmt brasilianischen Markt

Lawo Sales Director Iberia & LATAM Nacho Gonzalez übernimmt brasilianischen Markt.

Lawo hat zu Beginn diesen Jahres Sales Director Nacho Gonzalez mit der zusätzlichen Vertriebsverantwortung für den brasilianischen Markt betraut. Nacho, der bereits über 20 Jahre Vertriebserfahrung in Südamerika verfügt, übernahm bald nach seinem Eintritt bei Lawo im Jahr 2013 als Sales Manager neben Süd- und Zentralamerika zusätzlich auch die Regionen Spanien und Portugal.

In den vergangenen Jahren hat Lawo auf dem lateinamerikanischen und iberischen Markt ein exponentielles Wachstum erlebt und ist dort an großen Installationen beteiligt. Lawo hat es mit innovativen Technologien geschafft, sich als führende technologische Referenz bei IP-Lösungen für Broadcaster weltweit zu positionieren.

»Ich bin sehr stolz darauf, Teil des Lawo-Vertriebsteams zu sein. Meine neue Aufgabe erlaubt es nun, unsere Produktlinien in diesem Markt weiter zu stärken«, sagt Nacho. »Lawo war schon immer ein Maßstab für Qualität, Innovation und Service, und mit meiner Erfahrung und dem exzellenten Lawo-Team bin ich überzeugt, dass wir die Akzeptanz und Anwendung von IP-Infrastrukturen auf der iberischen Halbinsel und in Südamerika weiter vorantreiben werden.«

»Das vergangene Jahr hat sich als besonders kompliziert für den AV-Sektor erwiesen. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass moderne Technologien in einem vor Monaten noch undenkbaren Tempo zu einem Umbruch geführt haben. Die Umstände drängten viele Unternehmen dazu, flexibel zu sein und herkömmliche Prozesse neu zu denken. Ich setze meine ganze Energie dafür ein, diesen Markt voranzubringen«, bekräftigt Nacho.

»Wir beobachten in ganz Südamerika ein wachsendes Interesse an IP-Broadcast-Infrastrukturen, die auf Lawo-Technologie basieren«, bestätigt Craig Newbury, Head of Sales, EMEA & LATAM bei Lawo. »Nachos professionelle Vertriebserfahrung und sein solider technischer Hintergrund gaben den Ausschlag dafür, ihm den brasilianischen Markt zu übertragen, und ich freue mich, dass er diese zusätzliche Verantwortung angenommen hat.«

Als Experte für Audio-Broadcast-, Radio- und IP-Lösungen erwarb Nacho einen Master an der IEP/CEU Escuela de Negocios mit Schwerpunkt auf internationales Business und Handel. Nacho spricht Spanisch und Portugiesisch.