Dimetis: GF-Wechsel von Will zu Wörner

Neuer Geschäftsführer von Dimetis ist Fabian Wörner. Thomas Will bleibt aber im Unternehmen.

Beim Software-Unternehmen Dimetis gibt es einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens: Fabian Wörner übernimmt die Geschäftsführung. Bisher war Thomas Will Geschäftsführer des Unternehmens, übergibt nun aber die Geschäftsführung an Fabian Wörner. Will bleibt aber im Unternehmen, er wird den Vertrieb in EMEA verantwortlich leiten. Der Wechsel erfolgt nach einer »weit fortgeschrittenen Umstrukturierung« des Unternehmens, so Thomas Will.

Fabian Wörner ist seit November 2015 auch Geschäftsführer der Controlware Holding GmbH. »Ich möchte mich ausdrücklich bei Thomas Will für seine Loyalität zum Unternehmen in dieser schwierigen Zeit bedanken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit«, so Fabian Wörner.

Seit über 20 Jahren liefert Dimetis Lösungen an viele führende Carrier, Broadcaster und Mediendienstleister. Das Unternehmen ist Software-Integrator und Entwickler eigener Carrier-Grade-Software, darunter OSS-Lösungen. Kunden von Dimetis sind viele namhafte Medienunternehmen und Service-Provider. Dimetis schafft Lösungen für die Kommunikation und das Management von Video-, Audio- und Dateninfrastrukturen entlang der Medienwertschöpfungskette.

Dazu gehört die Expertise in den Bereichen Ingest, Postproduction, Playout und Video-Distribution-Workflows für verbesserte Effizienz, einfaches Management, Überwachung, Zukunftssicherheit, Automatisierung und Skalierbarkeit.

Ab dem 1. November 2017 hatte Thomas Will die Geschäftsführung der Dimetis übernommen und Joachim Kniesel in dieser Funktion abgelöst. Kniesel hatte die Geschäfte seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 geleitet (Meldung).