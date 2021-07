Heiko Schlüter bei Elements

Heiko Schlüter wechselt von Editshare zu den Düsseldorfer Speicherspezialisten Elements.

Heiko Schlüter ist ab sofort als Sales Manager Europe bei den Düsseldorfer Storage-Spezialisten Elements tätig. In seiner neuen Position soll er den Sales-Bereich für Europa ausbauen. Schlüter kommt von Editshare, wo er für 13 Jahre tätig war, zuletzt als Regional Sales Manager für die Region EMEA. Vorhergehende berufliche Stationen von Schlüter waren Videokonzept und Video Data.

Bekannt für leistungsfähige Storage-Systeme, ist Elements bei vielen Broadcastern und Postproduktionsunternehmen im Einsatz.

Unter anderem implementierte Elements bei der Kölner CBC eine High-Performance-Speicherlösung inklusive Rechtemanagement, und auch bei TVN und ITV ist Elements vertreten. In der Postproduktion realisierte Platform Post in London neue kollaborative Workflows auf Basis von Elements One. Das sind nur einige Beispiele dafür, wie Storage-Systeme von Elements eingesetzt werden.

Auch im Bereich Remote Production ist Elements aktiv und hat mit Elements Satellite (Meldung) ein System entwickelt, das den einfachen Fernzugriff auf einen Postproduction-Arbeitsplatz ermöglicht.