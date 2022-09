Qvest-Tochtergesellschaft OnPrem nutzt jetzt Dachmarke der Mutter

Qvest integriert ihre US-amerikanische Tochtergesellschaft OnPrem Solution Partners in die gemeinsame Marke Qvest.

Damit bildet Qvest nun eines der größten Beratungsunternehmen mit Fokus auf Media und Entertainment weltweit. Durch die Harmonisierung von Practices und Services werden die internationalen Kunden von einer noch umfassenderen Beratungs- und Implementierungskompetenz profitieren, so das Unternehmen.

Mit diesem globalen Ansatz markiert das Rebranding der nordamerikanischen Tochtergesellschaft für Qvest einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Harmonisierung seines Angebots in allen globalen Märkten. Das erfahrene Management, bestehend aus Frank Leal, Candice Lu, Christophe Ponsart, Jon Christian und Vanessa Fiola, wird auch in Zukunft die Verantwortung für die Weiterentwicklung des nordamerikanischen Teams übernehmen.

Für Kunden und Partner ist Qvest nun auf vier Kontinenten präsent und erreichbar. Mit der Einführung der Marke Qvest in Nordamerika will das Unternehmen die Kundenbeziehungen in diesem stetig wachsenden Markt ausbauen.

Peter Nöthen, CEO der Qvest Group: »Unser übergeordnetes strategisches Ziel für die nächsten Jahre ist die globale Ausweitung unserer Practices sowie die Zusammenführung der Qvest Group Unternehmen unter einem Markennamen. Deshalb ist dieses Rebranding unserer erfolgreichen Tochtergesellschaft in Nordamerika ein wichtiger Meilenstein für Qvest. Unsere Kunden und Partner werden künftig mit einer globalen Marke arbeiten und von dem ganzheitlichen Portfolio aller unserer Produkte und Lösungen profitieren. Ich bin daher der festen Überzeugung, dass sich dieser Schritt sehr positiv auf die weitere Entwicklung und die internationale Wahrnehmung der Qvest Gruppe insgesamt auswirken wird.«

Nach der Mehrheitsbeteiligung von Qvest an OnPrem im Dezember 2020 hat die nordamerikanische Tochtergesellschaft ein konstant stabiles Wachstum erzielt und sich als starker Partner über den Media & Entertainment-Sektor hinaus auch in thematisch ähnlichen Kundenmärkten etabliert. Das Team berät Kunden mit tiefgreifender Expertise in den Bereichen Data Analytics, Digital Media Supply Chain, IP & Rights Management, Customer Experience, Salesforce, Content & Cybersecurity sowie Broadcast Transformation. Das Qvest Team in den USA besteht aus mehr als 300 Fachleuten, die an drei Standorten in Los Angeles, Austin und New York City tätig sind.

Jon Christian, Executive Vice President von Qvest US: »Wir sind begeistert von dem Potenzial unserer gemeinsamen Leistungen, von dem unsere Kunden jetzt profitieren. Durch die Bündelung der Expertise von Qvest haben wir eine Organisation geschaffen, die die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation auf globaler Ebene bewältigen kann. Das internationale Qvest-Team kombiniert nun erstklassige Fachleute, bewährte Methoden über den gesamten Projektlebenszyklus von der Strategie bis zur Implementierung und tiefes Fachwissen in Industrie und Fachbereichen. Damit können unsere Kunden beispielsweise noch besser Transformationsprojekte vorantreiben, um ihre Marktanteile zu sichern und sich zukunftssicher aufzustellen.«